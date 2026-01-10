Kevin Durant dépasse Wilt Chamberlain au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire

Comme James Harden, Russell Westbrook ou encore Stephen Curry, Kevin Durant continue de grimper les marches du classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Sauf que lui est plus haut. Il ne lui manquait ainsi que 15 points pour occuper la septième place, propriété de Wilt Chamberlain.

C’est en troisième quart-temps (et dans une défaite) à Portland, sur un panier primé, que l’ailier des Rockets a réussi à dépasser « The Stilt », l’homme aux 100 points, avec ses 31 419 points inscrits entre 1959 et 1973.

« Cela ne m’impressionne pas quand on voit son éthique de travail et ce qu’il fait au quotidien », réagissait avant la rencontre Ime Udoka. « Il continue de faire ce que faisait le jeune Kevin Durant : marquer 30 points de moyenne. Il est en fin de carrière mais le faire chaque soir, c’est impressionnant », ajoute Tiago Splitter.

Avec ses 31 435 points, Kevin Durant est désormais le septième marqueur de l’histoire NBA. C’est déjà énorme, mais dépasser celui qui a explosé les compteurs dans les années 1960, et qui reste un mythe, c’est encore plus savoureux.

Dirk Nowitzki dépassé dans quelques matchs

« Quand j’ai appris le basket, Wilt était à la retraite. On connaît surtout ses chiffres, ses statistiques. On entend parler de la légende de Wilt depuis si longtemps, depuis que je suis enfant sans l’avoir vu jouer », racontait le MVP 2014 avant ce déplacement dans l’Oregon. « Quand on voit les stats, on n’arrive même pas à comprendre comment un joueur peut compiler 50 points et 25 rebonds de moyenne. Des rebonds, des contres, il faisait tout. C’est dingue d’être dans le Top 10 avec lui mais avoir l’opportunité de le dépasser, c’est plutôt agréable. »

Prochaine cible pour Kevin Durant ? Dirk Nowitzki, dont il s’est très largement inspiré, et ses 31 560 points.

L’ailier de Houston n’a que 125 points à inscrire pour prendre la sixième place à l’Allemand et vu son rythme actuel, cela devrait lui prendre cinq matches au plus. Rendez-vous d’ici quelques jours donc…

KEVIN DURANT PASSES WILT CHAMBERLAIN FOR 7th ON THE ALL-TIME SCORING LIST pic.twitter.com/rcc0DtcwS2 — NBA (@NBA) January 10, 2026

Kevin Durant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2007-08 OKC 80 34:36 43.0 28.8 87.3 0.9 3.5 4.4 2.4 1.5 1.0 2.9 0.9 20.3 2008-09 OKC 74 38:59 47.6 42.2 86.3 1.0 5.5 6.5 2.8 1.8 1.3 3.0 0.7 25.3 2009-10 OKC 82 39:30 47.6 36.5 90.0 1.3 6.3 7.6 2.8 2.1 1.4 3.3 1.0 30.1 2010-11 OKC 78 38:57 46.2 35.0 88.0 0.7 6.1 6.8 2.7 2.0 1.1 2.8 1.0 27.7 2011-12 OKC 66 38:35 49.6 38.7 86.0 0.6 7.4 8.0 3.5 2.0 1.3 3.8 1.2 28.0 2012-13 OKC 81 38:30 51.0 41.6 90.5 0.6 7.3 7.9 4.6 1.8 1.4 3.5 1.3 28.1 2013-14 OKC 81 38:33 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 7.4 5.5 2.1 1.3 3.5 0.7 32.0 2014-15 OKC 27 33:49 51.0 40.3 85.4 0.6 6.0 6.6 4.1 1.5 0.9 2.7 0.9 25.4 2015-16 OKC 72 35:48 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 8.2 5.0 1.9 1.0 3.5 1.2 28.2 2016-17 GS 62 34:32 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 8.3 4.8 1.9 1.1 2.2 1.6 25.1 2017-18 GS 68 34:11 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 6.8 5.4 2.0 0.7 3.0 1.8 26.4 2018-19 GS 78 34:38 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 6.4 5.9 2.0 0.7 2.9 1.1 26.0 2020-21 BKN 35 33:03 53.7 45.0 88.2 0.4 6.7 7.1 5.6 2.0 0.7 3.4 1.3 26.9 2021-22 BKN 55 37:13 51.8 38.3 91.0 0.5 6.9 7.4 6.4 2.1 0.9 3.5 0.9 29.9 2022-23 BKN 39 35:58 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 6.7 5.3 2.4 0.8 3.5 1.5 29.7 2022-23 PHO 8 33:38 57.0 53.7 83.3 0.4 6.0 6.4 3.5 0.9 0.3 2.5 1.3 26.0 2023-24 PHO 75 37:13 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 6.6 5.0 1.8 0.9 3.3 1.2 27.1 2024-25 PHO 62 36:32 52.7 43.0 83.9 0.4 5.7 6.0 4.2 1.7 0.8 3.1 1.2 26.6 2025-26 HOU 32 36:09 52.0 40.1 89.2 0.3 4.8 5.1 4.4 2.2 0.7 3.1 1.0 26.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.