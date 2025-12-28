Passes en carrière : Russell Westbrook dépasse Magic Johnson !

Face aux Mavericks, Russell Westbrook a réalisé un solide début de match surtout à la passe. En moins de trois minutes, il avait déjà délivré trois passes décisives dont une pour Keon Ellis. Cette dernière est importante puisqu’elle permet au “Brodie” de dépasser Magic Johnson et de devenir le septième meilleur passeur de l’histoire de la NBA.

“Dépasser Magic, c’est un honneur”, a réagi Russell Westbrook. “C’est l’un des plus grands et je suis reconnaissant de pouvoir passer devant lui parce que c’est une légende à bien des égards. Je l’ai dit un peu plus tôt : il a fait des choses incroyables sur le terrain, mais en grandissant dans les quartiers de Los Angeles, Magic a aussi fait énormément pour les populations défavorisées — et continue de le faire. C’est quelque chose que j’ai essayé de suivre, de reproduire, notamment dans la philanthropie. Et pouvoir le dépasser, c’est spécial, parce que c’est une légende à tellement de niveaux. Je suis reconnaissant de pouvoir être devant lui maintenant.”

Dans le succès de Sacramento, le MVP 2017 a fini avec 21 points et 9 passes décisives, pour un total en carrière qui s’élève désormais à 10 149 “assists”, mais ce n’est pas le seul palier atteint par Russell Westbrook. Le meneur est également devenu le quatorzième joueur de l’Histoire à atteindre la barre des 2 000 interceptions en carrière.

Si les Kings traversent une énième campagne compliquée, Russell Westbrook est l’une des rares satisfactions. Cette saison, le roi du triple-double tourne à 14.4 points, 7.2 passes et 6.9 rebonds de moyenne. En plus de l’apport statistique, Doug Christie salue son professionnalisme.

“Il veut gagner plus que tout”, souligne l’entraîneur des Kings. “Sa manière de se donner à fond chaque soir et de jouer en disent long sur lui en tant que professionnel. Je pense que ses coéquipiers respectent beaucoup ça.”

L’heure de la retraite n’est pas encore venue

À 37 ans, Russell Westbrook est au crépuscule de sa carrière, mais le meneur ne pense pas encore à raccrocher les baskets alors qu’il joue sa 18e saison en carrière. Après quatre exercices compliqués où il a connu trois équipes différentes et alors qu’il n’avait pas de club avant le début de cette saison régulière, l’ancien des Nuggets retrouve des couleurs à Sacramento.

“Je prends les choses au jour le jour”, explique Russell Westbrook. “Je m’assure de prendre soin de mon corps afin d’être capable de jouer au haut niveau et je continuerai de le faire jusqu’au moment où j’en aurai assez.”

Si les ambitions sportives des Kings sont limitées à cause de ce démarrage raté (8 victoires – 23 défaites), Russell Westbrook peut, de son côté, continuer d’inscrire son nom dans les livres d’histoire de la NBA. Il ne lui manque que 52 points pour dépasser les 26 710 unités d’Oscar Robertson et devenir le meneur le plus prolifique en carrière. Un record que devrait lui chiper Stephen Curry puisque la star des Warriors possède 26 011 points à son compteur.

Russell Westbrook Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 OKC 82 32:32 39.8 27.1 81.5 2.2 2.7 4.9 5.3 2.3 1.3 3.3 0.2 15.3 2009-10 OKC 82 34:18 41.8 22.1 78.0 1.7 3.1 4.9 8.0 2.5 1.3 3.3 0.4 16.1 2010-11 OKC 82 34:43 44.2 33.0 84.2 1.5 3.1 4.6 8.2 2.5 1.9 3.9 0.4 21.9 2011-12 OKC 66 35:19 45.7 31.6 82.3 1.5 3.1 4.6 5.5 2.2 1.7 3.6 0.3 23.6 2012-13 OKC 82 34:53 43.8 32.3 80.0 1.4 3.9 5.2 7.4 2.3 1.8 3.3 0.3 23.2 2013-14 OKC 46 30:42 43.7 31.8 82.6 1.2 4.5 5.7 6.9 2.3 1.9 3.8 0.2 21.8 2014-15 OKC 67 34:21 42.6 29.9 83.5 1.9 5.4 7.3 8.6 2.7 2.1 4.4 0.2 28.1 2015-16 OKC 80 34:22 45.4 29.6 81.2 1.8 6.0 7.8 10.4 2.5 2.0 4.3 0.3 23.5 2016-17 OKC 81 36:01 42.5 34.3 84.5 1.7 9.0 10.7 10.4 2.3 1.6 5.4 0.4 31.6 2017-18 OKC 80 36:26 44.9 29.8 73.7 1.9 8.2 10.1 10.3 2.5 1.8 4.8 0.3 25.4 2018-19 OKC 73 36:02 42.8 29.0 65.6 1.5 9.6 11.1 10.7 3.4 1.9 4.5 0.5 22.9 2019-20 HOU 57 35:57 47.2 25.8 76.3 1.8 6.2 7.9 7.0 3.5 1.6 4.5 0.4 27.2 2020-21 WAS 65 36:27 43.9 31.5 65.6 1.7 9.9 11.5 11.7 2.9 1.4 4.8 0.4 22.2 2021-22 LAL 78 34:20 44.4 29.8 66.7 1.4 6.0 7.4 7.1 3.0 1.0 3.8 0.3 18.5 2022-23 LAC 21 30:14 48.9 35.6 65.8 1.4 3.4 4.9 7.6 2.0 1.1 3.4 0.5 15.8 2022-23 LAL 52 28:40 41.7 29.6 65.5 1.1 5.0 6.2 7.5 2.3 1.0 3.5 0.4 15.9 2023-24 LAC 68 22:29 45.4 27.3 68.8 1.4 3.7 5.0 4.5 1.8 1.1 2.1 0.3 11.1 2024-25 DEN 75 27:54 44.9 32.3 66.1 1.4 3.6 4.9 6.1 2.5 1.4 3.2 0.5 13.3 2025-26 SAC 30 29:20 42.8 35.0 64.7 1.6 5.3 6.9 7.2 2.5 1.5 3.2 0.1 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.