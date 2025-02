Kevin Durant sur ses 30 000 points : « J’ai piqué tellement de choses à Dirk et Hakeem »

Comme n’importe quel joueur, il aurait préféré que ce « milestone » se termine par une victoire, mais Kevin Durant n’a pas caché sa fierté de devenir le 8e joueur de l’histoire à atteindre les 30 000 points en carrière. L’histoire retiendra que c’est sur un lancer-franc, face aux Grizzlies, que KD a atteint ce seuil.

« C’est un véritable honneur d’être dans la même catégorie que ses joueurs qui ont aidé à façonner ce sport » a réagi l’ailier des Suns, auteur de 34 points face à Memphis. « Avoir mon nom aux côtés des leurs signifie que je fais les choses bien ».

À la fin du match, Ja Morant lui a donné le ballon du match, tandis que des stars d’hier et d’aujourd’hui l’ont félicité. A commencer par Dirk Nowitzki, l’un des huit joueurs à avoir atteint cette marque des 30 000 points en carrière. Les autres ? LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan et Wilt Chamberlain.

« Comment défendre sur lui ? »

« Je suis ravi pour lui car j’ai toujours été fan de son jeu » confie l’Allemand. « C’est un très, très gros bosseur. Il a incorporé quelques-uns de mes entraînements pour prendre des tirs sur une jambe, les tirs en se retournant, ou les spin moves. Je suis tout simplement fan de sa manière de maîtriser tout ça, et je suis très content pour lui ».

Justement, Kevin Durant a rendu hommage à Dirk Nowitzki à qui il a « piqué » quelques moves. « Ils sont deux surtout… J’ai piqué tellement de choses à Dirk et Hakeem, que c’en est criminel… J’ai toujours été inspiré par les plus grands, et j’ai toujours voulu atteindre leur niveau. C’est une période bénie pour être un joueur NBA, mais j’ai toujours été inspiré par ses joueurs, et c’est surréaliste de me retrouver en leur compagnie. »

Et aujourd’hui, la boucle est bouclée puisque Hakeem Olajuwon conseille à ses enfants de regarder… KD ! « J’adore son jeu, et j’ai dit à mes enfants de le regarder. Son dribble, ses qualités balle en main. C’est un arrière de grande taille, et c’est un don d’avoir cette taille. C’est ce qui rend les choses si faciles pour lui. Comment défendre sur lui ? »