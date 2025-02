Les Grizzlies gâchent la grande soirée de Kevin Durant

C’est rare qu’un public célèbre un joueur après une défaite… Mais cette nuit, le public de Phoenix a offert une standing ovation à Kevin Durant malgré la défaite de ses protégés contre les Grizzlies. La raison ? « KD » est devenu le 8e joueur de l’histoire à atteindre le cap des 30 000 points en carrière !

Malheureusement, lui et ses Suns sont tombés sur un collectif de Memphis bien huilé. Le premier quart-temps est une démonstration d’altruisme avec Ja Morant qui cherche à mettre en avant ses coéquipiers sur transition. Et lorsqu’il est envoyé au alley oop, il assure calmement avec la planche. En face, les Suns sont déjà sur les talons, malgré le retour de Kevin Durant dans le cinq de départ, et l’entame réussie de Bol Bol. La défense se perd sur les rotations, et Santi Aldama sanctionne tout seul à 3-points. Après 12 minutes, les Grizzlies mènent 36-26.

Du basket champagne !

Kevin Durant tente bien de prendre le match à son compte mais il est face à un groupe de 10 joueurs interchangeables, et lorsque ce n’est pas Vince Williams Jr. qui marque après un rebond offensif, c’est Jaren Jackson Jr. qui va chercher le And-1 (48-36). Aucun joueur des Suns ne parvient à aider Kevin Durant, et les Grizzlies sortent le basket champagne avec des contre-attaques, et la recherche du panier facile. Le duo Pippen-Clarke se trouve les yeux fermés, et à la pause, Memphis mène 68-56.

Au retour des vestiaires, même scénario avec Desmond Bane qui flirte plusieurs fois avec les 20 points d’écart (80-62). Et puis après un temps-mort de Mike Budenholzer, Tyus Jones se fâche. Face à ses anciens coéquipiers, il prend feu, et il donne des idées à Royce O’Neale et Bol Bol. En 70 secondes, les Suns sont revenus à -11 (84-73), et la fin du 3e quart-temps est marquée par le 30 000e point en carrière de Kevin Durant. Sur des lancers-francs. Derrière, il bâche Jackson Jr. et le public se met à rêver du hold-up (95-87).

Finalement, les Grizzlies ne vont pas trembler, même si les Suns vont plusieurs fois se rapprocher et ne plus compter que trois points de retard (112-109). D’abord, en insistant sous le cercle en servant Brandon Clarke et Jaren Jackson Jr, puis en laissant Ja Morant prendre de vitesse toute la défense pour aller au bout. La fin de match se résume à un concours de lancers-francs, et les Grizzlies s’imposent finalement 119-112.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Durant dans l’histoire. Auteur de 34 points, « KD » est devenu le 8e joueur de l’histoire à atteindre la barre des 30 000 points. Il rejoint ainsi LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki et Wilt Chamberlain.

– Une première réussie pour Bol Bol. Titulaire aux côtés de Nick Richards et de Kevin Durant pour une frontcourt de très grande taille, Bol Bol n’a pas déçu avec 18 points, 14 rebonds et 4 contres. Comme Victor Wembanyama, il adore shooter à 3-points : 3 sur 10 de loin.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.