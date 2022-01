Happy Birthday | Le Top 10 en carrière d’Hakeem Olajuwon

Pourtant, un demi-siècle plus tard, celui qu’on a surnommé « The Dream » a conquis la NBA. Celui qui deviendra ensuite Hakeem a débuté son œuvre à l’université de Houston puis, comme un symbole, c’est avec les Rockets qu’il va entrer dans la légende.

Sélectionné par les Texans avec le premier choix en 1984 (devant Michael Jordan…), il va rester 17 saisons dans sa ville et lui apporter les deux seuls titres de son histoire (1994 et 1995), raflant au passage un titre de MVP.

À lire : le portrait d’Hakeem Olajuwon

La classe et les mains d’or du pivot ont régalé la NBA des années 90. Aujourd’hui, il est toujours le meilleur contreur de l’histoire de la ligue, et le meilleur marqueur de la franchise de Houston. Un palmarès qu’il complète avec 12 sélections au All-Star Game, et six All-NBA First Teams.

Pour ses 59 ans, voici son Top 10 en carrière concocté par la NBA.

Ainsi que le superbe mix « The Dream ».