Thunder – Nuggets : un record et le tir de la gagne pour Shai Gilgeous-Alexander !

Le 27 février, le Thunder débutait sa série en cours de cinq succès consécutifs avec une victoire obtenue en prolongation face aux Nuggets. Ce lundi, les deux équipes croisaient une nouvelle fois le fer, toujours au Paycom Center. Pour débuter la rencontre, Aaron Gordon (23 points, 10 rebonds) profite des absences d’Isaiah Hartenstein et de Chet Holmgren pour inscrire 13 des 17 premiers points de Denver (17-13).

Après ce début de match raté où il a rapidement compté dix points de retard, le Thunder corrige le tir. Les joueurs de Mark Daigneault lancent un « run » marqué par deux tirs primés de Jaylin Williams (29 points, 10/17 au tir, 7/11 de loin) pour passer devant. Cependant, Tim Hardaway Jr. (28 points, 10/16 au tir, 8/12 à 3-points) répond immédiatement derrière l’arc. Le shooteur ajoute un nouveau panier primé pour permettre à Denver de mener 40-37 après douze minutes.

Ce deuxième quart-temps réserve le scénario inverse avec une équipe d’Oklahoma City qui domine les débats pour prendre douze points d’avance (58-46). Néanmoins, Denver passe un 10-0 pour revenir à deux longueurs, mais Shai Gilgeous-Alexander (35 points, 9 rebonds, 15 passes) calme cette remontée avec un tir à mi-distance. Le MVP en titre termine la première période avec 17 points et avant de rejoindre les vestiaires, il trouve Isaiah Joe qui sanctionne de loin au buzzer (66-60).

Shai Gilgeous-Alexander a le dernier mot

Dès la reprise, OKC remet Denver sous l’eau, mais les hommes de David Adelman passent un 12-0 ponctué par un panier de Spencer Jones pour repasser devant (74-72). Les deux équipes s’échangent les coups jusqu’à la fin du troisième acte. Un mano a mano qui permet à Shai Gilgeous-Alexander de passer la barre des 20 points pour la 126e fois de suite et d’égaler le record de Wilt Chamberlain. L’ancien des Clippers convertit un »and one« dans la foulée et le Thunder mène 96-93 avant le début du quatrième quart-temps.

Un dernier acte où aucune équipe ne se détache et le score est toujours à égalité au moment de rentrer dans le « clutch time » (109-109). Si OKC se donne un peu d’air, la réponse de Denver est immédiate. Nikola Jokic (32 points, 14 rebonds, 13 passes) ramène les siens à un point alors qu’il ne reste qu’une minute à jouer. Shai Gilgeous-Alexander répond avec un nouveau »stepback« sur la tête de Christian Braun. Un panier qui aurait pu sceller le sort du match sauf que Jamal Murray (21 points, 8 rebonds, 6 passes) répond avec un 3+1 pour remettre tout le monde à égalité alors qu’il ne reste que huit secondes à jouer.

La balle de match arrive évidemment dans les mains de Shai Gilgeous-Alexander qui s’élève à 3-points face à Spencer Jones. Le numéro 2 ne se manque pas et offre la victoire à son équipe 129 à 126.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Soirée inoubliable pour Shai Gilgeous-Alexander. Dans le troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander plante un panier à 3-points face à Christian Braun. Un tir qui lui permet d’enchaîner un 126e match consécutif à plus de 20 points, égalant le record de Wilt Chamberlain. Si le MVP en titre termine avec 35 points, il a également ajouté 15 passes décisives pour établir un nouveau record en carrière.

– Jaylin Williams frôle son record en carrière. Jaylin Williams a pu profiter de l’altruisme de Shai Gilgeous-Alexander pendant les 40 minutes qu’il a passées sur le parquet. Encore titulaire pour pallier les absences de Chet Holmgren et d’Isaiah Hartenstein, l’intérieur se montre dès le premier quart-temps grâce à son adresse derrière l’arc pour que le Thunder puisse rapidement effacer ce retard de dix points. Important tout au long de la rencontre, Jaylin Williams termine avec un 7/11 à 3-points, son record en carrière. Il finit la partie avec 29 points, à une seule unité de sa plus haute marque établie il y a quelques semaines avec 30 points face aux Pistons.

– Alerte glissade à Denver. Si le Thunder enchaîne une sixième victoire de rang, pour les Nuggets la situation se complique. Les coéquipiers de Nikola Jokic signent un quatrième revers en six matchs et voient les Lakers leur passer devant et leur prendre leur cinquième place. Pire encore, Denver (39-26) est désormais mis sous pression par Phoenix (37-27) et pourrait se retrouver dans les places du « play-in ».

