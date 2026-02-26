Jaylin Williams a pleinement profité des nombreux absents

C’est bien connu, quand le chat n’est pas là, les souris dansent. Et quand plusieurs chats manquent à l’appel, il faut bien qu’une souris montre le bout de son nez et mène la danse. Au Thunder, face à la montagne de forfaits pour le déplacement à Detroit, c’est Jaylin Williams qui a porté les champions en titre.

Jouer chez l’une des meilleures équipes de la NBA sans ses meilleurs éléments, c’est dur. Mais l’intérieur d’Oklahoma City l’affirme, « c’est fun de jouer et de se battre quand tout le monde s’attend à une grosse défaite ».

Face à une sérieuse équipe de Detroit, qui va tout de même flancher ici ou là, les champions en titre ont fait le maximum pour exister et résister. Ça n’a certes pas suffi, mais la performance du Thunder fut positive, vu les circonstances et les absents.

« Cela veut dire beaucoup. Cela montre que notre franchise, notre équipe sont excellentes pour maintenir les joueurs prêts pour n’importe quel moment ou situation », poursuit-il. « On ne sait jamais qui va élever son niveau de jeu, ni qui va prendre tel ou tel nombre de shoots. On a des joueurs qui veulent se donner et faire ce qu’il faut pour gagner. »

Son premier match à 30 points en carrière

Et même s’il n’a pas pris le plus de tirs dans cette défaite, Jaylin Williams a été le meilleur joueur d’Oklahoma City, avec 30 points à 9/14 au shoot dont 5/10 à 3-pts, avec aussi 11 rebonds et 4 passes. Jamais, depuis le début de sa carrière, il n’avait autant marqué dans une rencontre de saison régulière.

Pourtant, tout aurait pu s’arrêter dès le premier quart-temps, quand il s’est blessé à la cheville gauche après un layup. Il a grimacé, il a boité mais a tenu, pour maintenir le Thunder dans la rencontre.

« Toute ma vie, j’ai été ce type de joueur qui joue malgré les blessures. C’est mon père qui m’a appris ça. Il y a toujours pire que soi. Je donne tout à mon équipe. La seule façon pour moi de ne pas être sur le terrain, c’est quand je ne peux pas tenir debout », conclut-il.

Jaylin Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 49 18:39 43.6 40.7 70.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.3 0.6 0.8 0.2 5.9 2023-24 OKC 69 13:00 41.7 36.8 80.5 0.5 2.9 3.4 1.6 1.4 0.4 0.5 0.4 4.0 2024-25 OKC 47 16:41 43.9 39.9 76.7 1.0 4.6 5.6 2.6 1.7 0.5 0.7 0.6 5.9 2025-26 OKC 44 19:10 38.4 32.9 76.2 0.5 4.4 4.9 2.5 2.0 0.6 1.0 0.7 6.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.