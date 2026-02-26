Les Pistons remportent un choc des leaders en trompe-l’oeil

Maladroits à 3-pts en début de rencontre, les Pistons se reposent alors sur leur jeu intérieur pour entamer la rencontre. Cela tient quelques minutes avant que le Thunder n’accélère et passe un 15-2, pour prendre les commandes à l’issue du premier quart-temps (22-34). La réponse des joueurs de Detroit prend la forme d’un nom : Jalen Duren.

Le pivot fait un énorme chantier, avec des dunks dans tous les sens. Avec en plus quelques tirs primés qui tombent enfin dedans, les leaders de la conférence Est peuvent passer devant à la pause (58-52).

Au retour des vestiaires, c’est Cade Cunningham qui devient le patron sur le parquet. Il s’illustre en défense, avec deux contres de suite en quelques instants, et en attaque, en commandant ses troupes et en délivrant les passes décisives. Detroit a passé la seconde, Oklahoma City est resté sur le bord de la route (94-80).

Mais les champions en titre, même très diminués, sont très coriaces. Jared McCain et Jaylin Williams frappent à 3-pts, ce qui permet de rester à bonne distance. Les Pistons ont encore un matelas d’avance, qui va disparaître après quelques séquences de déconcentration. Le Thunder s’engouffre immédiatement et passe un 13-2. Il faut alors que Cade Cunningham fasse la différence pour assurer la victoire des Pistons (124-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les points dans la raquette des Pistons. Même si l’adresse à 3-pts des joueurs de JB Bickerstaff est montée en puissance (0/6 en premier quart-temps) au fil de la rencontre, le match s’est joué à l’intérieur. Avec un Jalen Duren dominant et après les décalages provoqués par Cade Cunningham, les Pistons ont inscrit 70 points dans la raquette. Sans Chet Holmgren ni Isaiah Hartenstein pour s’y opposer, difficile pour le Thunder de résister.

– Encore un gros match de Cade Cunningham. Gêné il y a quelques jours face à Stephon Castle, le leader des Pistons s’est bien repris, et plus particulièrement en deuxième mi-temps. Après la pause, il a été le véritable patron sur le parquet et termine avec une copie très, très épaisse : 29 points, 13 passes, 4 rebonds, 3 interceptions et 3 contres.

– Detroit repasse devant. A la faveur de ce succès, les Pistons reprennent les commandes de la NBA avec un bilan de 43 victoires et 14 défaites, contre 45 victoires et 15 défaites pour le Thunder. Mais les Spurs, qui surfent sur une série de 10 victoires de suite, sont en embuscade avec 42 victoires pour 16 défaites.

– Le record en carrière de Jaylin Williams. Les champions en titre étaient privés de leurs meilleurs marqueurs (Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Ajay Mitchell, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein) et il fallait trouver d’autres armes offensives. L’intérieur a été excellent, en maintenant son équipe dans la partie avec ses tirs de loin. Il conclut ce déplacement dans le Michigan avec 30 points (son nouveau record en carrière), à 9/14 au shoot dont 5/10 à 3-pts, sans oublier 11 rebonds et 4 passes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.