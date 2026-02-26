Des Pistons sérieux face à des champions très diminués

Après la défaite face aux Spurs, les Pistons avaient un deuxième col de haute catégorie à gravir de suite, en recevant le Thunder. Mais la difficulté était moindre en voyant la liste des absents : Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams, Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren et Ajay Mitchell.

Néanmoins, les récentes victoires d’Oklahoma City à Cleveland et Toronto ont prouvé que, même diminués, les champions en titre ont de la ressource et des qualités. Méfiance donc…

« Peu importe qui est sur le parquet, ce sont les champions et ça veut tout dire », analyse JB Bickerstaff. « On n’est pas à ce niveau, on ne traverse pas des scénarios compliqués comme gagner un titre, sans comprendre comment élever son niveau quand on est sur le parquet. Ils ont un groupe dense, expérimenté. Même jeunes, ils en ont vu d’autres. Donc il faut être prêt. On ne peut pas se fier aux blessures : on joue les champions en titre et il faut avoir le bon état d’esprit. »

Quelques instants de moins bien

Les Pistons ont mal débuté, plombés par leur maladresse, avant de prendre les commandes de la partie. Sérieux et appliqués, Cade Cunningham et sa bande ont été très solides jusqu’en dernier quart-temps. Car, l’écart fait, pendant quelques minutes, ils ont baissé la garde, laissant le Thunder revenir. Sans conséquence, heureusement pour eux.

« Il y a eu de très bons moments où on a fait ce qu’il fallait faire. Puis d’autres moments où on les a laissés revenir dans la partie », regrette le coach de Detroit. « Mais les gars ont su trouver la solution. Ils ont fait les bonnes choses. »

Avec cette victoire, forcément en trompe-l’œil vu le nombre d’absents en face, les joueurs du Michigan reprennent d’une courte tête la première place de la ligue, avec un bilan de 43-14 (75.4%), devant le 45-14 (75%) du Thunder.

Et il faudra aussi bien retenir les bonnes minutes que les moins abouties, en premier et dernier quart-temps.

« On doit être concentré pendant 48 minutes », prévient Jalen Duren, excellent, notamment en deuxième quart-temps, et qui terminera avec 29 points et 15 rebonds. « Il faut suivre les consignes, faire attention aux détails et faire le maximum. On doit jouer à notre niveau pendant toute la rencontre. C’est facile à corriger mais on doit être impliqué sur ce point. »