Invincibles depuis 9 matches, les Spurs gagnent à Detroit !

Encore un gros test réussi pour les Spurs, sortis vainqueurs de leur duel face aux Pistons, à Detroit, au terme d’un rude combat. Les troupes de Mitch Johnson ont livré un match plein pour signer leur neuvième victoire consécutive, entre la combinaison mortelle de Stephon Castle et Devin Vassell et l’apport d’un Victor Wembanyama en mode tour de contrôle, sorti vainqueur de son duel d’All-Stars face à Jalen Duren.

San Antonio n’aurait pu rêver meilleur départ, entre le 3/3 à 3-points de Devin Vassell et les 5 points dont le alley-oop fracassant de Wemby pour porter la marque à 14-2 ! Mais la suite a été bien plus accrochée pour les Texans, victimes du réveil du trio Cunningham-Robinson-Duren puis du gros passage de Ron Holland, auteur de 9 points de suite dont un 2+1 devant Luke Kornet et un 3-points afin de relancer Detroit (21-20).

Les Pistons ont profité de leur moment fort pour faire monter la température, à l’image du »coast-to-coast« de Tobias Harris conclu par un dunk (27-21), ou celui de Cade Cunningham après avoir volé le ballon des mains de Victor Wembanyama (35-29). San Antonio a trouvé un second souffle grâce à ses shooteurs, entre les deux paniers à 3-points de Devin Vassell et les trois de Julian Champagnie, sans oublier la montée en puissance de Stephon Castle, face à Cade Cunningham en défense et également en attaque.

Wemby prend le contrôle de la raquette

Repassés à +2 à la pause suite à deux lancers d’un Victor Wembanyama peu inspiré en attaque jusque là (55-57), les Spurs ont réussi à remettre la main sur le match après le repos. Il y a d’abord eu un 9-0 lancé par les 3-points de Stephon Castle et Victor Wembanyama (64-74) puis les relais d’Harrison Barnes et Dylan Harper en fin de troisième quart-temps (75-83). Wemby a ensuite pris le contrôle de la raquette dans le dernier acte, multipliant les contres pour contribuer à creuser l’écart, jusqu’à +15 suite à un nouveau 3-points de Devin Vassell puis un lay-up ouvert de Stephon Castle, servi par le poste 5 français (75-90).

Malgré les efforts de Jalen Duren et le 3-points de Caris LeVert pour maintenir Detroit dans le coup et la pression sur l’adversaire, San Antonio n’a pas perdu pied. Une fois de plus, c’est une série de paniers extérieurs qui a permis aux Spurs de garder le cap : Julian Champagnie, Devin Vassell et Keldon Johnson (89-103). C’est ensuite Victor Wembanyama qui a mis le point final à cette victoire, dans son style caractéristique avec un contre, un alley-oop et un dunk avant de finir le boulot au lancer-franc pour assurer un succès sur le score de 114 à 103, le neuvième de suite !

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les 6 contres de Victor Wembanyama. Difficile de quantifier l’apport de Victor Wembanyama en défense cette nuit, si ce n’est que celui-ci ne s’arrête pas aux stats, tant sa force de dissuasion pèse sur l’adversaire à chaque possession. De son match irrégulier en attaque (6/16 au tir, 21 points) restera donc son impressionnant rendement défensif, avec notamment 16 rebonds et 6 contres.

Jalen Duren n’a pas eu peur du mont Wemby. Le pivot des Pistons a montré l’exemple en attaquant Victor Wembanyama dès le début du match avec succès. Il n’a jamais baissé la tête ensuite, et s’est même offert un joli poster dunk sur le Français dans le dernier acte, avant d’en rajouter une couche avec un 2+1 arraché au nez et à la barbe des intérieurs texans afin de maintenir le suspense. Avec 25 points et 14 rebonds en 29 minutes, il aura été le meilleur joueur des Pistons cette nuit.

Le coup de chaud de Devin Vassell. Stephon Castle aurait mérité sa place parmi les joueurs décisifs du match, pour son double-double à 16 points, 11 passes décisives, et pour s’être coltiné Cade Cunningham tout le match, non sans un certain succès. Mais que dire de la prestation de Devin Vassell ? L’arrière a été un repère constant en attaque grâce à son incroyable adresse extérieure, à 7/11 à 3-points ! Meilleur marqueur du match avec 28 points, il s’est globalement distingué par sa grande efficacité en attaque (10/14 au tir, un seul ballon perdu).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.