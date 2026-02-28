Au bout de la nuit et de la tension, le Thunder s’impose face aux Nuggets

Il n’a pas fallu longtemps pour comprendre que la rencontre serait tendue. La pression n’est pas montée au fil des minutes, elle était déjà là dès les premières actions. Nikola Jokic se chauffe avec Shai Gilgeous-Alexander, et ce dernier prend une faute technique pour lui avoir lancé le ballon au niveau de l’épaule. Quelques instants après, c’est avec Lu Dort puis Jaylin Williams que le ton monte pour le Serbe. Au milieu de ces tensions, les Nuggets jouent mieux au basket. Tim Hardaway Jr. apporte ses paniers primés et les champions 2023 passent un 15-0 (19-33).

Pour répondre, le Thunder s’appuie sur Shai Gilgeous-Alexander. De retour de blessure, le MVP 2025 enchaîne les paniers et Oklahoma City revient un peu à la pause (50-59). Mais le Canadien, et cela se confirme en troisième quart-temps, semble un peu seul à alimenter la marque. Un compatriote se montre également, Jamal Murray, très bon dans ce quart-temps (77-83). La rencontre monte encore en température en quatrième quart-temps quand Lu Dort se rend coupable d’un contact inutile sur Nikola Jokic. Le triple MVP se met en colère et fait plus qu’échanger des mots avec Jaylin Williams. Un attroupement se forme et les arbitres interviennent.

Après avoir revu les images, Dort est expulsé quand Williams et Jokic écopent d’une faute technique. Le basket reprend ses droits et Alex Caruso frappe deux fois à 3-pts. Des paniers précieux pour arracher une prolongation puisqu’il manque le tir au buzzer (107-107). Mark Daigneault se lance dans les cinq minutes supplémentaires sans Shai Gilgeous-Alexander mais peut compter sur Isaiah Joe et sur des Nuggets maladroits. Certes, Jamal Murray envoie trois paniers primés à la fin, de désespoir, mais c’est trop tard et Oklahoma City s’impose 127-121.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’énorme tension de la rencontre. Comme c’était une affiche de playoffs, l’ambiance était celle d’une partie très, très importante. Dès les premiers instants, c’était électrique. Ça a commencé avec « SGA » et Nikola Jokic qui ne sont pourtant pas les plus chauds sur un parquet habituellement. Avec comme point d’orgue, l’action de Dort et l’échauffourée qui en a suivi en dernier quart-temps. Entre ces moments de tension, il y a eu du basket, du bon basket parfois même (Jokic finissant avec 23 points, 17 rebonds et 14 passes), mais c’est bien ce bouillonnement, les contacts et les coups de sifflet qui restent en tête une fois la partie terminée.

Le bon retour de Shai Gilgeous-Alexander. Après plus de trois semaines à l’infirmerie à cause d’une lésion musculaire abdominale, le leader du Thunder était de retour. Avec 36 points et 9 passes, il n’a pas manqué ce choc, même s’il n’a pas été d’une adresse folle (12/29). Néanmoins, il a porté son équipe pendant une grande partie du match, avant que les seconds couteaux ne fassent la différence à la fin et en prolongation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.