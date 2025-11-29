Stats & Highlights de la nuit | Les Suns, à qui perd gagne

La phase de poules de la NBA Cup a rendu son verdict avec cette dernière soirée sur des parquets colorés. À l’Ouest, les Suns ont vécu un joli ascenseur émotionnel puisque malgré leur défaite face au Thunder, ils décrochent leur qualification pour les quarts de finale. Et ils… retrouveront le Thunder.

Cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander inscrit 15 de ses 37 points dans les sept dernières minutes pour permettre à OKC de s’imposer 123-119. À ses côtés, Chet Holmgren a ajouté 23 points et 8 rebonds, tandis que Jalen Williams cumule 11 points et 8 passes pour sa rentrée. Côté Phoenix, l’épatant Collin Gillespie termine meilleur marqueur avec 24 points.

Toujours à l’Ouest, le Jazz s’impose 128-119 face aux Kings avec 31 points de Keyonte George et 28 de Lauri Markkanen. Utah fait le break dans le 3e quart-temps sur un 10-0 pour attaquer le dernier quart-temps avec 17 points d’avance. Côté Kings, Russell Westbrook signe son 206e triple-double en carrière, tandis que Maxime Raynaud inscrit 16 de ses 19 points dans le dernier quart-temps.

Risacher décisif

A l’Est, Zaccharie Risacher est décisif avec un 3-points dans le “money time” face aux Cavaliers. Avec un Jalen Johnson encore en triple-double, Atlanta s’impose 130-123, et élimine les Cavaliers de la NBA Cup. Auteur de 42 points, Donovan Mitchell est resté muet dans les deux dernières minutes, tout comme tous ses coéquipiers.

Après sept défaites d’affilée, les Hornets renouent avec le succès et c’est face à des Bulls en chute libre. Brandon Miller inscrit 27 points, pendant que Miles Bridges 22 points, 8 rebonds et 7 passes. Grâce à Coby White, les Bulls avaient repris les commandes dans le 3e quart-temps, mais Bridges et Collin Sexton vont signer un 12-4 pour permettre à Charlotte de s’imposer 123-116. Côté Chicago, Josh Giddey flirte avec le triple-double, et Nikola Vucevic signe un double-double.

Sarr surnage toujours

Pour les Nets, les déboires à domicile continuent avec une 9e défaite en autant de matches… Pourtant les Sixers étaient très diminués, et ils ont même perdu Andre Drummond en cours de match, mais Tyrese Maxey (22 points) et Jared McCain (20 points) se relaient en attaque pour répondre au record personnel d’Egor Demin (23 points).

Enfin, les Pacers n’ont fait qu’une bouchée des Wizards : 119-86 ! Alex Sarr (24 points, 9 rebonds) gâche beaucoup mais il est le seul joueur des Wizards à plus de 12 points… Côté Indiana, Pascal Siakam (24 points) et Bennedict Mathurin (20 points) permettent à leur formation de laisser la dernière place aux Wizards.

Oklahoma City – Phoenix : 123-119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

ATL 130 CLE 123 BRO 103 PHI 115 CHA 123 CHI 116 DET 109 ORL 112 IND 119 WAS 86 NYK 118 MIL 109 OKC 123 PHO 119 DEN 136 SAS 139 UTH 128 SAC 119 LAL 129 DAL 119 LAC 107 MEM 112

Atlanta – Cleveland : 130-123

Indiana – Washington : 119-86

Brooklyn – Philadelphie : 103-115

Utah – Sacramento : 128-119

Charlotte – Chicago : 123-116

