Stats & Highlights de la nuit | Les Suns, à qui perd gagne

Publié le 29/11/2025 à 8:30

On connaît les huit qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup, et les Suns font partie des deux équipes repêchées, malgré leur revers à OKC.

La phase de poules de la NBA Cup a rendu son verdict avec cette dernière soirée sur des parquets colorés. À l’Ouest, les Suns ont vécu un joli ascenseur émotionnel puisque malgré leur défaite face au Thunder, ils décrochent leur qualification pour les quarts de finale. Et ils… retrouveront le Thunder.

Cette nuit, Shai Gilgeous-Alexander inscrit 15 de ses 37 points dans les sept dernières minutes pour permettre à OKC de s’imposer 123-119. À ses côtés, Chet Holmgren a ajouté 23 points et 8 rebonds, tandis que Jalen Williams cumule 11 points et 8 passes pour sa rentrée. Côté Phoenix, l’épatant Collin Gillespie termine meilleur marqueur avec 24 points.

Toujours à l’Ouest, le Jazz s’impose 128-119 face aux Kings avec 31 points de Keyonte George et 28 de Lauri Markkanen. Utah fait le break dans le 3e quart-temps sur un 10-0 pour attaquer le dernier quart-temps avec 17 points d’avance. Côté Kings, Russell Westbrook signe son 206e triple-double en carrière, tandis que Maxime Raynaud inscrit 16 de ses 19 points dans le dernier quart-temps.

Risacher décisif

A l’Est, Zaccharie Risacher est décisif avec un 3-points dans le “money time” face aux Cavaliers. Avec un Jalen Johnson encore en triple-double, Atlanta s’impose 130-123, et élimine les Cavaliers de la NBA Cup. Auteur de 42 points, Donovan Mitchell est resté muet dans les deux dernières minutes, tout comme tous ses coéquipiers.

Après sept défaites d’affilée, les Hornets renouent avec le succès et c’est face à des Bulls en chute libre. Brandon Miller inscrit 27 points, pendant que Miles Bridges 22 points, 8 rebonds et 7 passes. Grâce à Coby White, les Bulls avaient repris les commandes dans le 3e quart-temps, mais Bridges et Collin Sexton vont signer un 12-4 pour permettre à Charlotte de s’imposer 123-116. Côté Chicago, Josh Giddey flirte avec le triple-double, et Nikola Vucevic signe un double-double.

Sarr surnage toujours

Pour les Nets, les déboires à domicile continuent avec une 9e défaite en autant de matches… Pourtant les Sixers étaient très diminués, et ils ont même perdu Andre Drummond en cours de match, mais Tyrese Maxey (22 points) et Jared McCain (20 points) se relaient en attaque pour répondre au record personnel d’Egor Demin (23 points).

Enfin, les Pacers n’ont fait qu’une bouchée des Wizards : 119-86 ! Alex Sarr (24 points, 9 rebonds) gâche beaucoup mais il est le seul joueur des Wizards à plus de 12 points… Côté Indiana, Pascal Siakam (24 points) et Bennedict Mathurin (20 points) permettent à leur formation de laisser la dernière place aux Wizards.

Oklahoma City – Phoenix : 123-119

Oklahoma City / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
C. Holmgren 32 8/13 2/5 5/6 1 7 8 1 2 0 0 0 +2 23 26
S. Gilgeous-Alexander 36 10/20 3/5 14/17 0 3 3 8 2 1 1 0 +8 37 35
L. Dort 30 3/7 1/4 0/0 0 2 2 0 4 3 1 1 +12 7 8
Jal. Williams 29 3/12 1/1 4/4 0 4 4 8 4 2 1 1 +4 11 16
C. Wallace 32 6/9 2/3 0/0 0 4 4 3 0 1 0 0 +5 14 19
Jay. Williams 21 5/8 3/6 1/1 0 4 4 0 3 0 2 0 -3 14 13
A. Caruso 24 2/3 0/0 0/0 1 6 7 3 4 2 4 1 -5 4 12
K. Williams 7 1/3 1/2 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -3 3 3
I. Joe 24 4/9 2/5 0/0 1 3 4 2 2 0 0 0 +2 10 11
A. Mitchell 5 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 0 1 0 -2 0 -3
Total 42/87 15/32 24/28 3 34 37 27 22 9 10 3 123
Phoenix / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
R. O'Neale 29 4/10 3/8 0/0 1 6 7 1 3 1 1 1 -12 11 14
D. Brooks 39 6/18 2/9 5/5 1 2 3 2 5 2 3 0 -1 19 11
M. Williams 22 5/9 0/0 3/3 4 10 14 0 3 0 4 0 -10 13 19
D. Booker 39 5/13 2/7 9/11 2 6 8 6 5 1 5 1 -4 21 22
C. Gillespie 33 9/16 6/11 0/0 1 2 3 4 1 1 4 0 -8 24 21
N. Hayes-Davis 12 0/2 0/1 0/0 1 1 2 0 1 0 0 1 +3 0 1
O. Ighodaro 22 3/4 0/0 0/1 1 5 6 4 4 1 0 1 +5 6 16
N. Richards 4 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 -1 2 4
J. Goodwin 26 5/13 1/5 3/4 2 3 5 2 1 1 1 0 +6 14 12
J. Bouyea 14 4/6 1/3 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 +2 9 9
Total 42/92 15/44 20/24 13 38 51 20 24 7 18 4 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Atlanta – Cleveland : 130-123

Atlanta / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
O. Okongwu 34 8/14 2/5 0/1 0 7 7 4 5 2 2 2 +9 18 24
J. Johnson 39 9/18 3/7 8/12 3 9 12 12 1 2 3 0 +20 29 39
Z. Risacher 27 6/7 2/3 2/2 0 3 3 1 1 0 2 0 +16 16 17
N. Alexander-Walker 35 9/21 5/13 5/5 0 3 3 1 2 1 1 1 +18 28 21
D. Daniels 37 5/8 0/0 0/2 2 6 8 9 2 3 2 0 +10 10 23
M. Gueye 24 5/7 0/2 2/2 0 3 3 2 2 1 0 2 -15 12 18
L. Kennard 16 1/3 1/3 0/0 0 0 0 2 0 0 1 0 -7 3 2
K. Wallace 9 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2 1 0 0 0 -7 0 1
V. Krejci 21 5/12 3/9 1/2 1 1 2 3 0 2 1 0 -9 14 12
Total 48/91 16/43 18/26 6 32 38 36 14 11 12 5 130
Cleveland / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Hunter 32 6/9 2/4 2/2 0 4 4 1 4 2 3 0 -3 16 17
J. Allen 28 3/6 0/0 2/2 3 5 8 1 1 0 2 1 -18 8 13
E. Mobley 34 7/17 3/6 3/3 4 10 14 7 2 2 2 2 -4 20 33
D. Mitchell 35 15/28 7/15 5/5 0 3 3 3 3 1 4 0 0 42 32
D. Garland 33 6/14 1/3 2/2 1 4 5 10 2 1 5 0 -18 15 18
L. Nance Jr. 10 0/1 0/1 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 +15 0 3
D. Wade 19 1/3 1/2 2/2 2 1 3 1 1 0 0 0 -1 5 7
N. Tomlin 11 2/3 1/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 1 +9 5 6
L. Ball 17 1/4 1/4 0/0 1 4 5 4 0 0 1 0 -5 3 8
J. Tyson 21 3/10 1/3 2/4 1 1 2 1 0 3 0 0 -10 9 6
Total 44/95 17/39 18/20 14 34 48 29 17 9 17 4 123

Indiana – Washington : 119-86

Indiana / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. Siakam 26 11/20 1/4 1/2 1 10 11 1 1 2 0 1 +32 24 29
J. Walker 23 3/9 0/4 4/5 0 7 7 1 1 0 1 1 +4 10 11
J. Huff 22 5/6 2/3 0/0 4 2 6 2 3 0 2 4 +6 12 21
B. Sheppard 29 3/5 3/4 0/0 1 2 3 5 2 1 2 0 +24 9 14
B. Mathurin 34 8/16 3/5 1/1 0 2 2 4 1 1 3 0 +29 20 16
I. Jackson 18 5/7 0/0 0/0 1 1 2 0 3 2 0 0 +23 10 12
J. Robinson-Earl 26 1/7 1/4 0/0 2 8 10 4 0 1 1 0 +14 3 11
T. Bradley 8 2/2 0/0 1/2 1 1 2 1 1 0 0 0 +4 5 7
T.J. McConnell 19 7/9 0/0 0/0 0 4 4 8 3 1 1 1 +12 14 25
G. Mathews 22 2/7 2/7 3/3 0 1 1 0 1 1 1 1 +9 9 6
R. Dennis 6 0/2 0/1 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +4 0 1
T. Peter 6 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 3 2
Total 48/92 13/34 10/13 10 40 50 27 16 9 11 8 119
Washington / 86 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
K. Middleton 26 6/10 0/1 0/0 2 4 6 4 3 0 4 1 -11 12 15
K. George 27 2/6 1/3 0/0 0 3 3 4 3 0 2 0 -14 5 6
A. Sarr 33 8/19 1/5 7/12 2 7 9 1 1 2 1 2 -14 24 21
C. McCollum 30 5/13 1/5 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 -20 11 8
B. Coulibaly 31 4/9 2/5 1/2 0 4 4 2 4 1 4 1 -17 11 9
J. Champagnie 11 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 0 1 0 0 -2 0 2
T. Vukcevic 15 1/4 0/2 3/4 1 0 1 2 1 0 2 1 -19 5 3
C. Whitmore 16 3/6 0/2 2/2 2 1 3 0 2 0 2 1 -26 8 7
S. Cooper 3 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1
M. Branham 7 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 0 0 1 -6 0 1
B. Carrington 27 2/8 2/6 0/0 2 5 7 3 1 0 1 0 -23 6 9
W. Riley 10 2/5 0/1 0/0 2 2 4 0 0 0 0 0 -6 4 5
AJ Johnson 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -4 0 -1
Total 33/84 7/33 13/20 11 31 42 18 17 6 17 7 86

Brooklyn – Philadelphie : 103-115

Brooklyn / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Z. Williams 30 4/10 2/6 0/0 2 2 4 1 0 1 1 0 -9 10 9
N. Clowney 35 4/14 2/9 6/7 2 5 7 3 4 1 3 2 -4 16 15
N. Claxton 38 4/10 0/2 4/6 2 4 6 1 2 1 5 1 -9 12 8
T. Mann 36 5/9 1/3 3/3 2 2 4 6 3 0 3 0 -3 14 17
E. Demin 30 8/18 5/14 2/2 1 8 9 5 0 1 3 2 -10 23 27
J. Wilson 10 0/4 0/3 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -6 0 -3
D. Wolf 13 0/2 0/1 5/6 1 4 5 1 2 0 0 0 +6 5 8
D. Sharpe 10 1/3 1/1 0/0 1 1 2 0 2 0 2 0 -4 3 1
T. Martin 17 7/12 2/4 0/0 2 0 2 2 1 1 0 0 -17 16 16
D. Powell 21 1/2 0/0 2/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -4 4 4
Total 34/84 13/43 22/26 13 27 40 21 16 5 18 5 103
Philadelphia / 115 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
P. George 21 6/10 2/5 0/0 0 3 3 2 0 2 1 0 +9 14 16
D. Barlow 25 4/7 0/1 2/2 1 9 10 4 4 1 1 0 +15 10 21
A. Drummond 11 2/2 1/1 2/2 2 2 4 1 0 0 0 1 +9 7 13
Q. Grimes 43 8/20 0/6 3/4 2 1 3 9 0 2 5 0 +5 19 15
T. Maxey 42 7/16 2/8 6/6 0 9 9 7 2 1 1 0 +8 22 29
J. Walker 12 2/3 0/1 0/0 1 1 2 1 5 0 0 1 -3 4 7
J. Broome 7 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 3 0 0 0 -8 2 2
J. Edwards 16 1/7 1/4 1/2 0 0 0 1 1 2 1 0 -9 4 -1
A. Bona 23 6/7 1/1 0/0 2 4 6 0 4 0 2 4 +6 13 20
K. Lowry 11 0/0 0/0 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 +10 0 2
J. McCain 29 7/16 4/10 2/2 1 3 4 1 1 5 0 0 +18 20 21
Total 43/88 11/37 18/20 9 32 41 28 20 12 11 6 115

Utah – Sacramento : 128-119

Utah / 128 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
L. Markkanen 39 9/23 2/13 8/8 1 5 6 2 2 0 1 0 +6 28 21
J. Nurkic 27 4/8 0/0 1/2 2 9 11 9 5 2 3 0 +2 9 23
S. Mykhailiuk 23 4/7 1/4 0/0 2 1 3 2 1 0 1 0 +4 9 10
K. George 36 10/19 4/9 7/9 0 5 5 6 5 1 3 1 -4 31 30
A. Bailey 17 2/5 1/2 0/0 0 4 4 2 2 1 0 0 +1 5 9
K. Love 17 3/5 2/3 1/2 4 3 7 1 1 1 0 1 +8 9 16
K. Filipowski 21 2/4 1/2 3/3 2 5 7 2 3 0 0 0 +10 8 15
B. Sensabaugh 28 6/11 2/5 6/8 1 2 3 0 2 1 2 1 +11 20 16
I. Collier 24 2/4 0/1 5/8 1 0 1 7 0 0 1 1 +3 9 12
W. Clayton Jr. 9 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 1 1 0 +4 0 1
Total 42/87 13/40 31/40 13 35 48 32 22 7 12 4 128
Sacramento / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
D. Eubanks 13 1/3 0/0 0/0 2 2 4 0 0 0 1 1 +3 2 4
K. Murray 45 9/18 1/6 4/4 2 7 9 3 2 3 0 1 -7 23 30
R. Westbrook 33 6/16 2/5 2/3 4 8 12 14 4 4 3 0 +11 16 32
D. DeRozan 36 5/10 1/1 5/5 0 2 2 3 2 1 2 0 +7 16 15
Z. LaVine 39 12/22 4/9 6/9 0 2 2 6 5 0 2 0 +18 34 27
P. Achiuwa 19 1/6 0/0 0/2 2 4 6 1 2 0 0 2 -20 2 4
M. Raynaud 22 7/11 1/2 4/5 1 3 4 0 3 0 0 1 +1 19 19
M. Monk 21 2/7 1/4 0/0 0 2 2 0 1 1 1 0 -26 5 2
K. Ellis 7 0/2 0/2 2/4 0 0 0 0 2 0 0 0 -20 2 -2
N. Clifford 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 0 -12 0 2
Total 43/95 10/29 23/32 11 32 43 27 22 9 9 5 119

Charlotte – Chicago : 123-116

Charlotte / 123 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Bridges 36 8/17 1/5 5/6 1 7 8 7 2 0 2 2 -2 22 27
B. Miller 32 10/19 5/11 2/3 1 4 5 1 0 0 1 3 +8 27 25
R. Kalkbrenner 30 2/2 0/0 3/4 2 3 5 0 2 0 2 3 -22 7 12
L. Ball 29 6/19 3/10 1/2 1 6 7 8 2 2 2 0 +11 16 17
K. Knueppel 32 5/14 2/9 0/0 0 5 5 4 5 1 1 0 +10 12 12
M. Diabate 18 1/3 0/0 2/2 3 5 8 2 2 2 1 0 +29 4 13
C. Sexton 26 8/15 1/4 4/4 2 2 4 3 3 1 1 2 -6 21 23
T. Mann 14 2/5 1/4 0/0 0 1 1 0 2 0 2 0 -6 5 1
S. James 20 2/3 2/2 3/3 0 3 3 3 1 0 0 0 +6 9 14
L. McNeeley 4 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +7 0 0
Total 44/97 15/45 20/24 10 36 46 28 19 6 12 10 123
Chicago / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
M. Buzelis 30 3/8 0/5 2/4 0 2 2 3 3 1 2 0 +14 8 5
N. Vucevic 31 6/11 1/5 0/0 4 10 14 3 3 1 2 0 +12 13 24
K. Huerter 25 4/8 1/4 2/2 0 2 2 4 1 0 0 0 -17 11 13
C. White 29 11/23 1/6 2/3 1 1 2 4 3 0 0 0 +3 25 18
J. Giddey 33 8/16 3/7 6/7 0 11 11 9 1 1 0 0 +6 25 37
J. Smith 17 3/5 0/2 0/0 1 4 5 0 0 0 2 0 -19 6 7
P. Williams 13 2/8 1/3 0/0 3 2 5 0 0 0 1 0 -8 5 3
J. Phillips 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 -4 0 0
J. Carter 10 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2 2 0 0 0 -18 2 3
T. Jones 27 6/9 0/1 4/4 0 1 1 4 1 5 2 1 +17 16 22
A. Dosunmu 23 2/7 1/2 0/0 1 1 2 2 2 0 1 0 -21 5 3
Total 46/97 8/36 16/20 10 34 44 31 18 8 10 1 116

