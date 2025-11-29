Les Spurs renversent les Nuggets pour filer en quart de finale !

Les Spurs ont envie de jouer des matches à enjeu, et ils ont réussi leur pari en créant l’exploit de s’imposer 139-136 à Denver. Le tout sans Victor Wembanyama, ni Stephon Castle, mais avec un exceptionnel Devin Vassell, auteur de 35 points pour permettre à San Antonio d’effacer un déficit de 18 points dans le 3e quart-temps.

Aucun round d’observation dans cette rencontre décisive pour se qualifier en quart de finale de la NBA Cup. Sur ce parquet qui pique les yeux, il faut attendre près de trois minutes pour voir le premier shoot manqué. C’est un match d’attaque, et Vassell et Jamal Murray se rendent coup pour coup (14-14). La rentrée de Dylan Harper fait du bien aux Spurs, et Lindy Waters III débloque la situation à 3-points (32-29). L’initiative est côté Spurs et Luke Kornet est envoyé au alley-oop pour boucler un 19-7 dans les quatre dernières minutes, et mener 41-33 après 12 minutes.

Cam Johnson sort de sa boîte

La taille des Nuggets gêne les Spurs en début de deuxième quart-temps, Denver comble l’écart grâce à ses rebonds offensifs, avec Zeke Nnaji comme “energizer”. Jonas Valanciunas fait aussi du bien dans la raquette, et Cameron Johnson sort enfin de son mutisme pour punir la défense des Spurs. Les points sur des “secondes chances” font très mal aux Spurs, et le duo Jokic-Murray lance un 15-0 pour prendre 13 points d’avance (66-53). Intenable, Murray provoque une faute de Kornet à la dernière seconde, et ses lancers offrent 15 points d’avance (74-59) à la pause.

Au retour des vestiaires, les Nuggets maîtrisent leur sujet et l’avance grimpe jusqu’à 18 points avec Murray, Johnson, ou même Spencer Jones pour répondre à Vassell et Julian Champagnie (91-75). Les Spurs cherchent un déclic, et il va venir de ce même Champagnie. D’abord avec une action à 4-points, puis par son agressivité. Il est partout, et malgré du déchet son énergie est contagieuse. Sur une claquette, il repasse les Spurs sous la barre des 10 points (98-90). David Adelman multiplie les changements, mais le “momentum” est pour les Spurs qui terminent ce quart-temps sur un 20-4 pour ne plus être menés que d’un point (104-103) avant le dernier quart-temps.

Vassell tue le match

La dernière période débute par un superbe concours à 3-points entre Vassell et Tim Hardaway Jr. C’est du grand art, et quand Vassell redonne l’avantage aux Spurs (111-109), Hardaway lui répond dans la foulée.

Leur adresse contamine leurs coéquipiers, et les deux équipes cherchent le KO à coups de missiles longue distance. C’est Peyton Watson, bien servi par Nikola Jokic, qui stoppe l’artillerie pour égaliser (117-117). Champagnie est toujours aussi agressif, et il va encore chercher le And-1 (126-122) à l’entrée du “money time”.

Murray lui répond, mais Vassell tue la rencontre avec deux 3-points d’affilée (132-126). La fin de match est un concours de lancers-francs, et les Spurs ne tremblent pour s’imposer 139-136. Un succès qui les envoie en quart de finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Spurs, c’est pour de vrai ! Avec ce succès, les Spurs s’accrochent à leur 4e place à l’Ouest avec 13 victoires pour 5 défaites. Sans Victor Wembanyama, ils affichent un bilan de 5 victoires pour 1 seule défaite. Les hommes de Mitch Johnson aiment déjouer les pronostics avec un bilan de 4 victoires pour 1 défaite face aux formations mieux classées.

– 10 000 pour Murray. MVP de la rencontre jusqu’au début du 4e quart-temps, Jamal Murray profite de la soirée pour devenir le 5e joueur de l’histoire des Nuggets à atteindre le cap des 10 000 points en carrière. Les quatre autres sont Alex English, Nikola Jokic, Dan Issel et Carmelo Anthony.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.