Les Knicks écartent les Bucks et filent en quart de finale

Outre l’enjeu de cette rencontre, l’événement, c’était le retour de Giannis Antetokounmpo. Le Grec se fait immédiatement remarquer en prenant, en seulement quelques secondes, deux fautes. Cela ne bride pas les Bucks, adroits de loin et qui passent un 11-0. AJ Green est particulièrement précis et Milwaukee remporte le premier quart-temps (33-37).

Dans le deuxième, Giannis fait un énorme chantier et lui et ses coéquipiers défendent bien. Néanmoins, ça craque un peu et les Knicks en profitent pour passer un 11-2. Au moment de rejoindre les vestiaires, aucune équipe n’a fait la différence (61-62). Ce constat se confirme après la pause. Les troupes de Doc Rivers peinent offensivement mais les débats restent équilibrés, malgré la courte avance de New York (92-88).

Les Knicks entament le dernier quart-temps de la meilleure des manières : trois paniers primés en 80 secondes. Ce 9-0 secoue totalement les Bucks, qui jouent alors sans leur double MVP.

Certes, les Bucks vont revenir mais c’est bien New York qui a la main. Avec les paniers de Jalen Brunson, un ballon volé de Karl-Anthony Towns sur un entre-deux ou encore un rebond offensif important de Josh Hart, les Knicks s’imposent 118-109 et décrochent leur billet pour le quart de finale de la NBA Cup.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le retour de Giannis Antetokounmpo. Hésitant au début, un peu gêné par ses deux fautes, le Grec a mis quelques minutes à entrer dans sa partie, après dix jours de compétition manqués. Ensuite, on a retrouvé le joueur dominant qu’il est. En seulement 28 minutes, il compile 30 points, 15 rebonds, 8 passes et a porté son équipe. Le souci pour Milwaukee, c’est qu’il a fallu jouer 20 minutes sans lui et ça s’est vu…

– L’énorme match de Josh Hart. Jalen Brunson a certes marqué 37 points, mais l’homme à tout faire de New York a fait une sortie remarquable avec 19 points, 15 rebonds, 7 passes et 3 interceptions. Il s’est aussi occupé de Giannis une bonne partie de la soirée en défense et ses efforts pour le contenir ont été salués par le Madison Square Garden.

– Raptors – Knicks en quart de finale. Les Knicks devaient gagner ce match pour continuer l’aventure dans la NBA Cup. C’est fait et le 9 décembre prochain, ils iront à Toronto pour défier les Raptors et aller chercher une place pour le Final Four de Las Vegas.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.