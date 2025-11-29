Le duo Doncic-Reaves (73 points !) gâche le retour d’Anthony Davis

Même si cette victoire ne restera pas dans les annales, les Lakers ont rempli leur mission du soir avec une assez facile victoire (129-119) face aux Mavericks avec 73 points du tandem Reaves-Doncic. Invaincus en NBA Cup, les partenaires de LeBron James recevront les Spurs en quart de finale.

Pour le grand retour d’Anthony Davis, chaudement accueilli, Dallas avait choisi de prendre à deux systématiquement Luka Doncic. Résultat : le Slovène distribue les caviars, d’abord pour Reaves seul à 3-points ou pour un alley-oop de LeBron James. En face, Davis inscrit, sur un alley-oop, ses premiers points comme visiteur de la Crypto.com Arena.

Ce n’est pas du grand basket, mais on peut compter sur Doncic pour faire le spectacle avec ce show face à Klay Thompson pour planter un 3-points. Derrière la petite tape amicale sur les fesses du “Splash Brother”, les Lakers mènent 28-22 après douze minutes.

Les anciens Lakers se montrent

Par deux paniers primés, Klay Thompson a tenté de relancer Dallas dans le deuxième quart-temps, mais Reaves est sur son nuage, dans la création ou à la finition. C’est finalement PJ Washington qui égalise (41-41), et sous son impulsion, Dallas surfe sur un 11-4 pour prendre les commandes (52-49). La défense des Lakers prend l’eau, et les anciens de la maison, Anthony Davis au dunk et Max Christie à 3-points, permettent aux Mavericks de conserver l’avantage jusqu’à la pause (62-60).

Les Mavericks insistent, et au retour des vestiaires, ils prennent même sept points d’avance (67-60). Doncic en a assez vu, et il prend le match à son compte. Cela inspire ses coéquipiers, et Reaves, Hachimura puis enfin LeBron lui emboîtent le pas, et les Lakers repassent devant (82-77). Il aura suffi de quelques “stops” pour qu’on retrouve les vrais Lakers. Deandre Ayton est à la claquette pour donner 9 points d’avance (89-80).

Austin Reaves ferme la boutique

En face, Naji Marshall et Thompson relancent les Mavericks, mais Doncic est intouchable avec son “stepback” (96-90). C’est finalement Marshall, au buzzer, qui entretient le suspense avant le dernier quart-temps (98-94). Sauf que Reaves prend le relais de Doncic, et à chaque rapproché signé Cooper Flagg ou Anthony Davis, il leur répond (109-103). Et quand le duo Nembhard-Davis redonne l’avantage aux Mavericks (110-109), c’est encore Reaves qui remet les Lakers sur les bons rails.

Avec un bon Gabe Vincent, les Lakers signent un 13-1 qui assomme les Mavericks (122-111). C’est la première fois de la soirée que les Lakers dépassent les 10 points d’avance, et ils vont gérer cette avance jusqu’au bout pour s’imposer 129-119. Invaincus en NBA Cup, les protégés de JJ Redick affronteront les Spurs en quart de finale.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Anthony Davis reprend en douceur. Avec un temps de jeu volontairement limité, Anthony Davis compile 13 points et 5 rebonds pour son premier match à Los Angeles depuis son départ. Avec un Cooper Flagg décalé à son vrai poste, on a vu à quoi pouvaient ressembler les Mavericks version 2025/26.

– LeBron James discret mais décisif. Petit match de LeBron James qui laisse de plus en plus les clés à Luka Doncic et Austin Reaves. Troisième option en attaque, le quadragénaire inscrit tout de même un panier décisif dans le “money time”.

– Les Lakers gardent le rythme. Sixième victoire de rang des Lakers, seuls 2e à l’Ouest puisque les Nuggets ont perdu à domicile face aux Spurs. Pour Dallas, ce revers les maintient à l’avant-dernière place de la conférence…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.