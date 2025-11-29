Malgré un grand Kawhi Leonard (39 points), les Clippers se sabordent face aux Grizzlies

Pour se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup, les Clippers ou les Grizzlies devaient impérativement s’imposer avec un large écart. Pour mettre toutes les chances de leur côté, les hommes de Tyronn Lue démarrent donc la rencontre par un 9-0, mais Memphis ne se laisse pas distancer. Les Clippers restent toutefois devant durant tout ce premier quart-temps grâce au duo Kawhi Leonard (39 points à 15/24 au tir) – James Harden (23 points, 7 rebonds, 11 passes), mais aussi grâce à la bonne entrée de Nicolas Batum (2 points, 2 contres, 2 interceptions).

Le Français joue cinq minutes dans ce premier acte, et il se montre d’abord en défense avec deux contres et deux interceptions. Puis, dans les dernières secondes, il est victime d’une faute sur un tir à 3 points. Sur la ligne, le vice-champion olympique réussit deux de ses trois tentatives, ce qui permet aux Clippers de mener 35 à 24.

Pour débuter le deuxième acte, Chris Paul dégaine de loin tandis que Kawhi Leonard sanctionne à mi-distance. Si Memphis connaît un léger sursaut d’orgueil juste après, les hommes de Tuomas Iisalo n’arrivent pas à recoller. Les Clippers conservent donc leur avance et ont toujours l’avantage au moment de rejoindre les vestiaires (63-50).

Le craquage des Clippers

Après la pause, l’attaque de Los Angeles s’enraye tandis que Memphis retrouve de l’adresse. Avec un Zach Edey à 20 rebonds, les Grizzlies recollent peu à peu et ne comptent plus qu’une possession de retard au moment d’entrer dans le dernier acte, grâce à deux lancers francs réussis par Jaren Jackson Jr. (24 points, 9/13 au tir, 3/5 de loin) dans les dernières secondes du troisième quart-temps (81-78).

Portés par cet élan, les Grizzlies prennent leur premier avantage de la partie grâce à Cedric Coward, mais Chris Paul réplique immédiatement.

Si Memphis parvient à prendre deux possessions d’avance, Kawhi Leonard se charge de remettre son équipe devant. L’ailier All-Star signe un 6-0, mais sa restriction de minutes l’oblige à rejoindre le banc. Memphis en profite alors pour s’envoler grâce à trois tirs primés consécutifs, portant l’écart à huit points (103-95).

Même si Tyronn Lue décide de remettre Kawhi Leonard sur le parquet dans la foulée, le double champion NBA ne parvient pas à ramener son équipe. Les Grizzlies conservent leur avance et finissent par s’imposer 112 à 107, enfonçant un peu plus des Clippers désormais crédités d’un bilan de cinq victoires pour quatorze défaites.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Nouveau sabordage des Clippers. À la mi-temps, les Clippers n’avaient encaissé que 50 points. On pouvait alors penser que les hommes de Tyronn Lue avaient retrouvé un semblant de défense, mais il n’en fut rien. Comme souvent cette saison, les Voiliers coulent lors du troisième quart-temps. Cette fois-ci, ils ont concédé un 28-18 lors des douze minutes qui ont suivi la mi-temps. Memphis enchaîne dans le quatrième acte pour finir par s’imposer et ce, malgré un Kawhi Leonard, auteur de 39 points, son plus haut total cette saison.

– La solution est venue du banc. Memphis possède l’un des meilleurs bancs de NBA et cela s’est encore vu sur cette rencontre. Lors du troisième quart-temps, Santi Aldama plante un tir de loin qui ramène les Grizzlies à quatre points, mais c’est surtout dans le dernier acte que le banc de Memphis pèse énormément. Cam Spencer et Jock Landale enchaînent trois tirs primés pour donner huit longueurs d’avance aux visiteurs. Un écart que les Clippers n’arriveront pas à combler malgré un shoot important derrière l’arc de Kawhi Leonard dans les dernières secondes.

– Les Clippers et les Grizzlies éliminés de la NBA Cup. Il fallait que l’une des deux équipes s’impose avec un large écart pour se qualifier pour les quarts de finale de la NBA Cup. Si les Grizzlies ont battu les Clippers de cinq points, ce n’est pas suffisant pour être la quatrième équipe qualifiée à l’Ouest puisque, dans le même temps, les Suns se sont inclinés d’une courte tête face à OKC (119-123) et finissent cette phase de groupe avec un meilleur différentiel de points que Memphis : +31 pour les Suns contre +14 pour les Grizzlies.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.