Le Magic arrache sa qualification à Detroit

Il se raconte que les meilleures équipes ne perdent jamais deux fois. Les Pistons avaient à cœur de le démontrer après la fin de leur série de 13 victoires consécutives. D’autant plus dans une rencontre à enjeu face au Magic, qui qualifierait le vainqueur pour les quarts de finale de la NBA Cup.

À domicile, Detroit s’est pourtant fait surprendre par Orlando. Malgré son « triple-double » (39 points, 13 rebonds et 11 passes, mais 8 pertes de balle), Cade Cunningham a finalement dû s’avouer vaincu devant Desmond Bane (37 points, 8 rebonds) et Franz Wagner (21 points, 7 rebonds, 3 interceptions).

Si les Pistons prennent le meilleur départ (27-13), en faisant parler leur densité physique dans la peinture, sous l’impulsion de Cade Cunningham et Jalen Duren, le Magic répond du tac au tac. L’activité, contagieuse, de Desmond Bane et Anthony Black réveille tout le groupe, Wendell Carter Jr. se met en route à l’intérieur et l’avantage change de camp, pour Orlando (38-33).

Les erreurs, nombreuses de part et d’autre – mais encore plus côté Detroit quand il s’agit de prendre soin du ballon – gâchent le spectacle, tandis que le suspense est quant à lui total, avec un écart qui n’excède plus les deux possessions (59-58). On apprécie en revanche le très joli duel entre Desmond Bane et Cade Cunningham, respectivement auteurs de 21 et 18 points à la pause.

« Demon » Bane

Malgré Cade Cunningham, omniprésent en attaque mais également frustré par la défense adverse, les Pistons ne parviennent pas à se détacher, à cause de leurs ballons perdus. Ils subissent même un nouveau « run » du Magic (10-2), qui redonne leur avantage aux visiteurs, toujours portés par Desmond Bane, cette fois-ci épaulé par un Franz Wagner plus agressif vers le cercle (89-84).

Longtemps au bord du gouffre, car incapables de marquer un panier, les joueurs de Detroit finissent par réactiver la machine avec l’adresse extérieure de Duncan Robinson et Tobias Harris. Maintenus en vie par le manque de réussite d’Orlando à 3-points, ils signent le 10-0 qui relance tout et offre un « money-time » accroché.

Cade Cunningham valide son « triple-double » en envoyant Jalen Duren claquer un « alley-oop », sauf que le duo Bane/Wagner ne lâche rien en face. Pas plus que les intérieurs floridiens, qui arrachent quatre (!) rebonds offensifs dans l’ultime minute, pour finalement placer Jalen Suggs aux lancers-francs (112-109). Puis réussir le « stop » nécessaire, grâce à un contre d’Anthony Black, synonyme de victoire et qualification !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Direction les quarts de finale pour Orlando. Même limités à un vilain 5 sur 30 à 3-points, le Magic s’en est sorti dans le Michigan. Plombés par une mauvaise entame, les joueurs de Jamahl Mosley s’en sont ainsi remis à un super « Demon » Bane une bonne partie du match, avant que Franz Wagner ne monte en régime après la pause. Chahutés dans le dernier quart-temps, alors qu’ils semblaient contrôler à +10, ils ont tenu bon face à Cade Cunningham &co, assurant du même coup leur place pour la phase à élimination directe.

– Detroit perd encore sur le fil. Comme il y a deux jours à Boston, les Pistons ont perdu une rencontre qui s’est jouée sur des détails. On pourrait ainsi retenir les quatre rebonds offensifs arrachés par le Magic dans la dernière minute, sauf qu’avant ça, les joueurs de JB Bickerstaff pouvaient surtout regretter leur incapacité à prendre soin du ballon (24 pertes de balle, qui résultent sur 29 points encaissés) ou leur incapacité à verrouiller la peinture (62 points encaissés). Certes héroïque, Cade Cunningham va sans doute ressasser son ballon perdu ou ses lancers-francs ratés dans les derniers instants.

– Un derby au tour suivant. Il n’y aura pas une mais bien deux équipes floridiennes au tour suivant et le Magic, invaincu dans ce tournoi (4-0) accueillera justement le Heat (3-1) en quart de finale. Le vainqueur retrouvera ensuite, à Las Vegas, le vainqueur du duel entre les Knicks et les Raptors.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.