Shai Gilgeous-Alexander repousse des Warriors accrocheurs

Toujours diminués après leur exploit à Houston, les Warriors sont arrivés à Oklahoma City avec absolument rien à perdre. Le champion en titre était prévenu et, dans le sillage d’Isaiah Joe (18 points), ils ont immédiatement pris les devants (20-11). Gui Santos (22 points, 11 rebonds) a cependant permis aux Warriors de s’accrocher en fin de premier quart-temps (32-28).

Sept points de Kristaps Porzingis (9 points, 5 rebonds, 5 passes), de retour de convalescence, n’évitent pourtant pas le coup de boutoir du Thunder. Shai Gilgeous-Alexander et Kenrich Williams (13 points) règlent la mire et poussent l’écart à +14 juste avant la mi-temps (65-51).

Les Warriors titillent le champion

Les hommes de Steve Kerr n’abdiquent pas, bien au contraire. Les rebonds offensifs de Gary Payton II (7 points, 12 rebonds), un coup de chaud de Brandin Podziemski (17 points, 6 passes, 6 rebonds) et l’intensité de Draymond Green (16 points, 5 passes) leur permettent de débuter le troisième quart-temps sur un 26-12 pour revenir à égalité (77-77). Golden State ne parvient pas à passer devant et SGA rassure le Paycom Center aux lancers francs (86-83).

Aaron Wiggins (9 points) et Jaylin Williams (9 points, 14 rebonds) en rajoutent une couche pour donner neuf longueurs d’avance à OKC, mais les Warriors jettent toutes leurs forces dans ces dernières minutes. Un 7-0 les ramène à -2 avec deux minutes à jouer (99-97). Les défenses se durcissent alors et Golden State ne marque plus. En face, Shai Gilgeous-Alexander prend ses responsabilités. Il décoche un tir à 3-points avec 50 secondes au chrono avant de tuer le match avec ses treizième et quatorzième lancers-francs de la partie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

SGA se rapproche du record de Wilt Chamberlain. Gêné par la défense de Draymond Green, Gilgeous-Alexander n’a pas eu son efficacité habituelle, mais ça ne l’a pas empêché de poser son empreinte sur la rencontre. Malin, il a provoqué faute après faute pour marquer 14 de ses 27 points sur la ligne des lancers-francs. Avec un nouveau match à plus de 20 points, il est désormais à une longueur du record de Wilt Chamberlain (126). Il aura l’occasion de l’égaler dans la nuit de lundi à mardi contre Denver.

Gui Santos continue sur sa lancée. Indispensable aux Warriors depuis la blessure de Jimmy Butler et le transfert de Jonathan Kuminga, Gui Santos a de nouveau brillé cette nuit au point d’établir son record de points sur un match, en passant la barre des 20 points pour la première fois de sa carrière. Le Brésilien a toute la confiance de Steve Kerr pour créer pour ses coéquipiers et pour lui même. Golden State a eu la bonne idée de prolonger son contrat la semaine dernière et Santos continue de leur donner raison.

Kristaps Porzingis sur la bonne voie. De retour sur les terrains pour seulement son deuxième match avec les Warriors, Kristaps Porzings, limité à 23 minutes de temps de jeu était satisfait de sa performance. Même s’il a manqué d’adresse, il était à l’aise dans le collectif de Golden State. Steve Kerr a annoncé que le Letton ne jouera pas contre Utah, par pure précaution, mais il sera disponible à domicile dans la nuit de mardi à mercredi contre Chicago. Porzingis est lui prêt à enchainer. Une bonne nouvelle pour lui et pour les Warriors.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.