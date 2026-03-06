L’équipe C des Warriors surprend les Rockets !

Derrière un De’Anthony Melton (23 points, 6 rebonds) déchaîné et une intensité défensive de tous les instants, les Warriors se jettent à la gorge des Rockets pour prendre le contrôle du match au premier quart-temps (30-20). Un coup de chaud de Reed Sheppard (30 points, 6 passes) réveille Houston, mais Gui Santos (14 points, 6 passes, 6 rebonds, 7 ballons perdus) et les nombreuses balles perdues des Texans gardent Golden State devant au score à la mi-temps (51-47).

Au retour des vestiaires, les deux équipes règlent enfin la mire, mais les Warriors ne lâchent pas. Brandin Podziemski (26 points, 9 rebonds) trouve son rythme et un 3-points de LJ Cryer, l’un des trois joueurs two-way de la rotation de Golden State cette nuit, fait de nouveau passer l’écart à +10 (77-67). Dos au mur, la défense de Houston hausse alors le ton et le duo Amen Thompson (18 points, 10 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) – Reed Sheppard inverse la situation à l’aide d’un 15-4 qui met les Rockets devant pour la première fois du match (82-81).

Les Warriors tiennent le coup

Reed Sheppard et Alperen Sengun (17 points, 7 rebonds, 7 passes) surenchérissent, mais Houston ne parvient pas à faire l’écart (91-87). Dans le sillage d’un Draymond Green (10 points, 8 passes, 5 rebonds) intransigeant défensivement, les Warriors s’accrochent. De’Anthony Melton et Al Horford (17 points, 6 rebonds, 5 passes) prennent leurs responsabilités pour tenir tête au pivot turc.

Un panier du All-Star remet les deux équipes dos à dos et, après un challenge gagné par les Rockets sur une faute sifflée à Kevin Durant (23 points, 4 interceptions) sur Melton, la rencontre part en prolongation (101-101).

La période supplémentaire se transforme alors en show de Brandin Podziemski. Le meneur marque 7 des 14 points de son équipe, et la défense de Golden State s’occupe du reste pour aller chercher une victoire inespérée (115-113) !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le collectif des Warriors brille. Avant la rencontre, les Warriors savaient qu’ils auraient besoin de tout le monde pour espérer être compétitif face aux Rockets. De Steve Kerr aux trois joueurs en »two-way contract« qui ont foulé le parquet, tout le monde a contribué. Malgré les absences de Curry, Butler, Porzingis, Moody, Payton II et Richard, ils ont simplement joué plus dur que leurs adversaires. Ils ont aussi terminé le match avec 29 passes décisives. C’était une victoire symbolique pour le système de Steve Kerr sur un parquet qui réussit souvent aux Warriors.

– La démonstration de Draymond Green. Pointé du doigt depuis plusieurs semaines pour des performances bien en dessous de ses standards, Draymond Green a répondu de la meilleure des façons cette nuit. La présence de Kevin Durant y était peut-être pour quelque chose. Draymond Green a relevé le défi de défendre KD tout le match et a réussi à limiter son impact (23 points sur 16 tirs) en le faisant cravacher pour tout. Sa vision du jeu et son leadership ont également été cruciaux dans la victoire des siens.

– Houston ne convainc toujours pas. Malgré un bon bilan (38 victoires, 23 défaites) et une 4e place à l’Ouest, les Rockets continuent d’être brouillons. La blessure de Steven Adams leur a fait beaucoup de mal et leur attaque basée sur les rebonds offensifs et le fait d’avoir plus de possessions que leur adversaire souffre tant leur jeu est statique. Privés de Fred VanVleet, les Rockets sont une collection de bons joueurs, avec deux All-Stars et des jeunes prometteurs, qui continuent de chercher son identité offensive.