Shai Gilgeous-Alexander (55 points) sauve encore le Thunder après deux prolongations !

Le Thunder fait durer le plaisir depuis deux matchs. Vainqueurs en double prolongation deux jours plus tôt face aux Rockets (125-124), les hommes de Mark Daigneault ont remis le couvert sur le parquet d'Indiana dans le remake des dernières NBA Finals, avec un nouveau succès acquis au terme de deux prolongations !

Dix minutes de plus qui ont permis à Shai Gilgeous-Alexander de confirmer sa grande forme sur ce début de saison et de sceller son nouveau record en carrière, à 55 points. Ses acolytes Ajay Mitchell (26 points) et Aaron Wiggins (23 points) ont également été précieux dans le final pour venir à bout d'une surprenante équipe d'Indiana, emmenée par son tandem Mathurin-Siakam (36 et 32 points) et toujours dans le même esprit que l'an dernier finalement, malgré les absences de Tyrese Haliburton, TJ McConnell (blessés) et Myles Turner (parti à Milwaukee).

Les Pacers font mieux que résister

Après une entame difficile (25-22), OKC semblait prendre progressivement la mesure d'une équipe d'Indiana toutefois accrocheuse. Emmené par un Shai Gilgeous-Alexander agressif et un duo Mitchell-Wiggins parfait dans son rôle, le Thunder a mené la danse jusqu'à la pause (47-54).

Vint ensuite le retour fulgurant d'Indiana pour rebattre les cartes et relancer le suspense. Les Pacers ont alors passé un 12-2 marqué par les 3-points de Ben Sheppard et Taelon Peter (74-70). Chet Holmgren et Aaron Wiggins ont ensuite accompagné SGA pour maintenir le cap. Mais Indiana a enchaîné les paniers exceptionnels, entre les deux « fadeaway » d'Aaron Nesmith et Obi Toppin et les deux 3-points de Pascal Siakam (95-94).

D'un énorme 3-points sur Luguentz Dort, Bennedict Mathurin a maintenu la pression et les Pacers ont su tenir tête au champion en titre jusqu'à la fin, profitant de deux lancers ratés de Shai Gilgeous-Alexander pour arracher la prolongation, sur un panier à mi-distance de Pascal Siakam devant Chet Holmgren (113-113). Et comme deux jours plus tôt, le Thunder a dû disputer non pas une mais deux prolongations pour arracher la victoire.

SGA en mode patron

En toute fin de première prolongation, Shai Gilgeous-Alexander a ressorti son tir à mi-distance, copie conforme de son tir victorieux face aux Rockets (124-122). Mais Bennedict Mathurin lui a répondu d'un drive autoritaire conclu près du cercle. Sur la dernière possession, SGA s'est manqué de peu, mais s'est rattrapé dans la deuxième prolongation.

La superstar d'OKC a attaqué par un 2+1 avant d'enchaîner avec un drive en transition puis une passe décisive pour le 3-points d'Aaron Wiggins, son deuxième de la période (128-135). Ses quatre derniers lancers-francs lui ont permis de sceller son nouveau record personnel en carrière à 55 points (135-141), et ont mis un terme à une fin de partie houleuse, encore marquée par des décisions arbitrales parfois étranges (135-141).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Indiana reste Indiana. Les Pacers ont rassuré pour leur première sortie. Même si la victoire n'est pas au bout, Indiana a montré le même visage que l'an dernier malgré l'absence de ses joueurs majeurs. Attendus pour prendre le relais, Bennedict Mathurin et Pascal Siakam ont tenu la route. De quoi espérer voir Indiana faire bonne figure cette saison ?

La revanche de SGA. Le leader d'OKC aurait pu regretter ses deux lancer-francs manqués dans le « money-time » du quatrième quart-temps, lui qui a rendu un bluffant 23/26 dans l'exercice et qui tourne à plus de 86% en carrière. Il a finalement profité de la prolongation pour se racheter, en maintenant son équipe dans le coup dans la première prolongation, puis en assénant les derniers coups décisifs pour assurer la victoire. Le tout avec un record en carrière à la clé. Le ton est donné !

Un record en carrière pour Ajay Mitchell. Déjà en vue lors du premier match, le Belge a encore sorti une grosse performance avec des paniers et des lancers qui ont eux aussi permis à OKC de rester en vie sur la fin. Au même titre qu'Aaron Wiggins, c'est l'une des grosses satisfactions de ces deux premiers matchs, avec en prime un record en carrière pour lui aussi, à 26 points !

La première d'Ousmane Dieng. L'ailier français est rapidement entré en jeu et a eu des occasions de se montrer pour sa première de la saison. 15 minutes au final pour un petit rebond, à 0/3 au tir. D'autres opportunités se présenteront tant que Jaylen Williams restera sur le banc.