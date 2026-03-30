Shai Gilgeous-Alexander assomme les Knicks dans le “money-time”

Après leur défaite face aux Hornets qui avait mis fin à leur série de sept victoires consécutives, les Knicks se rendaient à Oklahoma City pour défier le Thunder. En début de rencontre, les deux équipes manquent d’adresse à l’image du 2/7 de Shai Gilgeous-Alexander (30 points, 3 rebonds, 4 passes). Du côté des Knicks, le retour de Miles McBride, absent depuis le 27 janvier, ne permet pas aux visiteurs de dépasser OKC et les hommes de Mike Brown sont menés 23 à 26 après douze minutes.

Dans les minutes suivantes, les Knicks ne règlent toujours pas la mire. Les New-Yorkais manquent six tirs consécutifs avant un panier primé d’OG Anunoby (31-26). Revenus à égalité, les visiteurs concèdent un 7-0 marqué par les nombreuses pertes et un «airball» de Mikal Bridges (49-42).

Juste avant la mi-temps, Jalen Brunson (32 points, 13/21 au tir, 4/7 de loin) réussit un tir de loin avant de trouver Josh Hart, derrière l’arc, pour ramener les siens à un point (53-52). Après la pause, le meneur inscrit un nouveau panier et New York prend l’avantage pour la première fois du match. Sauf qu’OKC répond immédiatement avec un nouveau 7-0 (59-54).

Shai Gilgeous-Alexander ferme la boutique

Toujours maladroit, Shai Gilgeous-Alexander arrive à obtenir trois lancers francs après une faute de Josh Hart. Pour répondre, Jalen Brunson s’élève face au MVP en titre afin de boucler ce troisième acte (84-78). Alex Caruso ouvre la période suivante avec une flèche à longue distance et il est suivi par une claquette d’Isaiah Hartenstein. Le Thunder prend onze points d’avance, ce qui est le plus gros écart du match (89-78).

Sous l’eau, les Knicks remontent avec un 10-0 conclu par un 2+1 de Karl-Anthony Towns (15 points, 18 rebonds) pour revenir à une longueur. Au moment d’entrer dans le «money-time», Shai Gilgeous-Alexander retrouve de l’adresse. Il réussit un tir à mi-distance et plante un tir de loin avant de servir Chet Holmgren (104-95). C’est le coup de grâce pour New York qui s’incline de 11 points (111-100).

CE QU’IL FAUT RETENIR

Shai Gilgeous-Alexander au meilleur moment. Lors de ce duel face à New York, Shai Gilgeous-Alexander n’a pas brillé. À cinq minutes du terme, il affichait un faible 6/16 au tir. Toutefois, il a pris les choses en main dans les derniers instants. Alors que les Knicks étaient revenus à une possession, le MVP en titre réussit deux lancers francs avant de s’élever à mi-distance. L’ancien des Clippers enchaîne avec un tir primé avant de tirs servir à deux reprises Chet Holmgren. Ces actions sèchent les espoirs de victoire des Knicks. En 37 minutes, Shai Gilgeous-Alexander finit avec 30 points à 8/18 au tir.

Le passage éphémère de Miles McBride. Miles McBride disputait son premier match depuis son opération survenue à la fin du mois de janvier. Sauf que ce retour fut bref. Au milieu du troisième quart-temps alors qu’il se bat avec Luguentz Dort pour récupérer un ballon, le meneur se blesse de nouveau et quitte ses coéquipiers. Finalement, Miles McBride n’aura pu jouer que dix minutes.

Mauvaise opération pour les Knicks. New York réalise la mauvaise opération de la soirée puisque les hommes de Mike Brown voient la deuxième place s’éloigner. Grâce à leur succès face aux Hornets, les Celtics (50-24) comptent désormais deux victoires de plus que la franchise de la «Big Apple» (48-27). Dans l’autre conférence, le Thunder (59-16) répond à la victoire de la veille des Spurs (56-18) sur Milwaukee et conserve son avance sur San Antonio.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.