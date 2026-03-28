Victor Wembanyama et Stephon Castle s’amusent avec les Bucks

Sans surprise et sans aucune inquiétude, les Spurs ont largement dominé les Bucks avec 23 points, 15 rebonds et 6 passes de Victor Wembanyama, et un triple-double de Stephon Castle.

Face à des Bucks déjà en vacances et considérablement amoindris, les Spurs frappent d’entrée et Stephon Castle est déchaîné. A la fois puissant et efficace, le Rookie Of The Year découpe la défense de Milwaukee et enfonce ses adversaires jusqu’au cercle. Le tout en faisant le show avec Victor Wembanyama. Quand Castle envoie Wemby au alley-oop, le Français le remercie avec une superbe passe dans le dos pour le dunk. Une action symbole de ce quart-temps à sens unique (37-24) où seuls le dunk de Myles Turner et un and-1 d’Ousmane Dieng réveillent le public.

Le second quart-temps confirme la domination des Spurs. Pas besoin de forcer, et en défense, la seule présence de Wembanyama oblige les Bucks à s’écarter du cercle. De l’autre côté du terrain, Devin Vassell frappe de loin, puis Wemby envoie Carter Bryant au alley-oop. Les Bucks sont incapables de défendre la ligne de fond, et le pivot All-Star gratifie ses fans d’une nouvelle friandise avec un superbe lay-up sous le cercle. Mais les arbitres avaient sifflé faute avant… A la pause, les Spurs mènent de 22 points (67-45) et Castle a déjà noirci la feuille : 15 points, 6 passes et 6 rebonds.

Mitch Johnson repose ses meilleurs joueurs

Au retour des vestiaires, les Bucks se révoltent, et Gary Trent Jr et Myles Turner frappent de loin pour ramener les Bucks sous la barre des 20 points d’écart (69-53). Wembanyama relance ses coéquipiers avec un alley-oop initié par l’inévitable Castle, et c’est à l’entrée des remplaçants que San Antonio reprend le large. Vassell frappe deux fois de loin, puis Dylan Harper s’en va marquer près du cercle grâce à Castle. Après trois quart-temps, les Spurs mènent 102-79.

Le 4e quart-temps débute par un cadrage-débordement de Wemby qui enrhume Myles Turner à la ligne des 3-points pour ensuite filer au dunk. A ses côtés, Castle va chercher son triple-double, et Mitch Johnson les sort rapidement pour faire tourner et économiser ses stars. A l’arrivée, San Antonio l’emporte de 32 points (127-95) et reste en embuscade pour décrocher la 1ère place de la conférence Ouest, et même de la NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Wemby l’épouvantail. Si Victor Wembanyama ne réalise qu’un contre, il a pourtant considérablement pesé en défense. Plusieurs fois, les Bucks ont fait marche arrière, de peur de se faire bâcher. Que ce soit sous les panneaux ou au large, il suffit que Wemby lève un bras pour que les adversaires refusent de shooter.

Castle le dynamiteur. D’Aaron Fox et Stephon Castle font partie des meilleures paires d’arrière de la NBA, et leur complémentarité est un vrai point fort. Le premier joue sur sa vitesse, là où Castle impose sa puissance. Dès le début de la rencontre, les Bucks ont explosé physiquement.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.