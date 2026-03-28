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Victor Wembanyama et Stephon Castle s’amusent avec les Bucks

Publié le 28/03/2026 à 22:29 Twitter Facebook

NBA – Huitième victoire de suite des Spurs qui n’ont pas eu à puiser dans leurs forces pour repousser les Bucks (127-95).

victor wembanyama

Sans surprise et sans aucune inquiétude, les Spurs ont largement dominé les Bucks avec 23 points, 15 rebonds et 6 passes de Victor Wembanyama, et un triple-double de Stephon Castle.

Face à des Bucks déjà en vacances et considérablement amoindris, les Spurs frappent d’entrée et Stephon Castle est déchaîné. A la fois puissant et efficace, le Rookie Of The Year découpe la défense de Milwaukee et enfonce ses adversaires jusqu’au cercle. Le tout en faisant le show avec Victor Wembanyama. Quand Castle envoie Wemby au alley-oop, le Français le remercie avec une superbe passe dans le dos pour le dunk. Une action symbole de ce quart-temps à sens unique (37-24) où seuls le dunk de Myles Turner et un and-1 d’Ousmane Dieng réveillent le public.

Le second quart-temps confirme la domination des Spurs. Pas besoin de forcer, et en défense, la seule présence de Wembanyama oblige les Bucks à s’écarter du cercle. De l’autre côté du terrain, Devin Vassell frappe de loin, puis Wemby envoie Carter Bryant au alley-oop. Les Bucks sont incapables de défendre la ligne de fond, et le pivot All-Star gratifie ses fans d’une nouvelle friandise avec un superbe lay-up sous le cercle. Mais les arbitres avaient sifflé faute avant… A la pause, les Spurs mènent de 22 points (67-45) et Castle a déjà noirci la feuille : 15 points, 6 passes et 6 rebonds.

Mitch Johnson repose ses meilleurs joueurs

Au retour des vestiaires, les Bucks se révoltent, et Gary Trent Jr et Myles Turner frappent de loin pour ramener les Bucks sous la barre des 20 points d’écart (69-53). Wembanyama relance ses coéquipiers avec un alley-oop initié par l’inévitable Castle, et c’est à l’entrée des remplaçants que San Antonio reprend le large. Vassell frappe deux fois de loin, puis Dylan Harper s’en va marquer près du cercle grâce à Castle. Après trois quart-temps, les Spurs mènent 102-79.

Le 4e quart-temps débute par un cadrage-débordement de Wemby qui enrhume Myles Turner à la ligne des 3-points pour ensuite filer au dunk. A ses côtés, Castle va chercher son triple-double, et Mitch Johnson les sort rapidement pour faire tourner et économiser ses stars. A l’arrivée, San Antonio l’emporte de 32 points (127-95) et reste en embuscade pour décrocher la 1ère place de la conférence Ouest, et même de la NBA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Wemby l’épouvantail. Si Victor Wembanyama ne réalise qu’un contre, il a pourtant considérablement pesé en défense. Plusieurs fois, les Bucks ont fait marche arrière, de peur de se faire bâcher. Que ce soit sous les panneaux ou au large, il suffit que Wemby lève un bras pour que les adversaires refusent de shooter.

Castle le dynamiteur. D’Aaron Fox et Stephon Castle font partie des meilleures paires d’arrière de la NBA, et leur complémentarité est un vrai point fort. Le premier joue sur sa vitesse, là où Castle impose sa puissance. Dès le début de la rencontre, les Bucks ont explosé physiquement.

Milwaukee Bucks / 95 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Gary Trent Jr. 26 8/11 2/4 0/0 1 0 1 2 2 2 2 0 -9 18 18
Myles Turner 28 5/12 4/9 1/2 1 5 6 1 4 1 0 2 -28 15 17
Ryan Rollins 25 5/15 0/7 2/2 0 1 1 4 1 1 5 1 -18 12 4
Ousmane Dieng 36 5/14 1/4 1/1 0 6 6 5 1 4 4 0 -16 12 14
Pete Nance 30 2/3 1/2 0/0 1 4 5 2 3 0 0 0 -22 5 11
Andre Jackson Jr. 14 4/9 3/7 0/0 0 1 1 0 0 0 2 0 -16 11 5
Jericho Sims 22 5/7 0/0 0/0 5 5 10 2 1 0 2 0 -5 10 18
A.J. Green 27 2/6 2/6 1/1 0 3 3 3 1 0 0 2 -18 7 11
Taurean Prince 25 2/8 1/6 0/0 0 3 3 2 3 0 2 0 -29 5 2
Cormac Ryan 7 0/2 0/1 0/0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 -1
Total 38/87 14/46 5/6 9 28 37 21 18 9 18 5 95
San Antonio Spurs / 127 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Victor Wembanyama 31 7/21 0/3 9/10 4 11 15 6 1 2 3 1 14 23 29
Stephon Castle 29 9/13 2/4 2/3 2 8 10 10 2 1 3 0 19 22 35
Devin Vassell 24 6/11 4/7 0/0 2 2 4 1 3 3 0 1 4 16 20
De'Aaron Fox 21 6/9 0/3 0/1 0 2 2 6 0 1 1 0 22 12 16
Julian Champagnie 23 4/8 3/7 0/0 1 3 4 0 0 2 0 0 17 11 13
Keldon Johnson 23 6/8 2/2 2/2 0 0 0 5 0 0 0 0 26 16 19
Dylan Harper 21 6/8 2/3 0/0 0 1 1 2 0 1 2 0 19 14 14
Carter Bryant 11 2/2 0/0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 -1 4 7
Harrison Barnes 18 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 30 3 3
Luke Kornet 22 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 1 0 19 2 2
Jordan McLaughlin 5 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 1 0 -3 2 2
Kelly Olynyk 5 0/0 0/0 1/2 0 2 2 2 0 1 0 0 -3 1 5
Lindy Waters III 7 0/3 0/3 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1 -3
Total 49/89 14/35 15/20 9 32 41 35 6 13 11 2 127

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

MIL95
SAS127
CHA
PHI23:00
ATL
SAC0:30
MEM
CHI1:00
MIN
DET22:30
PHO
UTH4:00

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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