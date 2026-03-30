À Charlotte, Jayson Tatum envoie les Celtics en playoffs

Bien lancés par un Jayson Tatum agressif et (enfin) en phase avec son tir, les Celtics s’installent rapidement aux commandes, profitant du déchet ballon en main des Hornets, ainsi que de leur incapacité à ralentir Neemias Queta. Heureusement, Coby White est là leur apporter du peps en sortie de banc, sauf que l’énergie défensive de Ron Harper Jr. aide à réduire son impact (27-21).

Autour de Jayson Tatum et de ses remplaçants, Boston attaque par un 10-0 qui lui offre une avance confortable, gonflée là aussi par son adresse à 3-points. Celle-ci ne diminue pas, grâce à Baylor Scheierman et Sam Hauser, alors que Payton Pritchard se joint à la fête avec des pénétrations très agressives. Dans les cordes, en grande partie à cause de Tatum, Charlotte s’appuie sur Miles Bridges et Kon Knueppel pour limiter les dégâts, mais le « break » est fait à la pause (63-49).

Quand ce n’est pas Jayson Tatum, c’est Payton Pritchard qui fait la chanson aux Hornets et son coup de chaud du début de la mi-temps porte encore l’écart autour de la vingtaine de points. Sur un fil, les locaux font tout leur possible pour répondre et revenir collectivement, mais ils se prennent constamment le panier qui les assomme et douche leur tentative de « comeback » (89-75).

En dedans jusqu’à présent, LaMelo Ball se réveille quelque peu et permet à Charlotte de briser le plafond pour repasser sous les 10 points de retard. Le problème, c’est que Jayson Tatum est dans un grand soir et que Payton Pritchard n’est pas en reste non plus, avec également le précieux apport du duo Scheierman/Queta dans l’ombre. Forcément, c’en est trop et Boston peut aller tranquillement composter son billet pour les playoffs 2026 : 114-99 !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jayson Tatum, ou le match qui fait un bien fou. Logiquement frustré par son shoot et sa maladresse depuis son retour au jeu, Jayson Tatum s’est défoulé sur les Hornets en l’absence de Jaylen Brown et Derrick White : 32 points à 12 sur 23 (et 5 sur 10 à 3-points). C’est évidemment sa meilleure perf’ post-blessure et, outre son scoring, on a aussi vu l’ailier impliqué au rebond et à la passe. Le genre de sortie qui redonne confiance et, avec ce succès, les Celtics passent à 9 victoires et 2 défaites quand leur leader est en tenue cette saison.

– Boston valide sa place dans le Top 6. Jaylen Brown ne s’y trompe pas : on leur promettait une saison longue et galère mais les Celtics assurent pourtant leur qualification en playoffs dès la fin du mois de mars, soit tout pile deux semaines avant la fin de la saison régulière. Au rendez-vous des playoffs depuis 2014, cela porte leur série de qualifications consécutives à douze et aucune franchise ne fait actuellement mieux en NBA. Ils s’offrent, par la même occasion, une cinquième saison d’affilée à 50 victoires.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.