Même les Knicks ne résistent pas aux piqûres des Hornets !

Si ce n’était pas encore le cas, il est grand temps de prendre ces Hornets au sérieux. Charlotte a livré une très belle prestation jeudi pour dominer les Knicks de bout en bout et s’imposer sans franchement trembler (114-103) face à l’actuel troisième de la Conférence Est.

New York arrivait pourtant en Caroline du Nord forts de leurs sept victoires consécutives. Mais dans un Spectrum Center des grands soirs, les visiteurs n’en ont pas mené large. Mener, ils ne l’ont fait que huit petites secondes, le temps pour Charlotte de passer un premier message. Jalen Brunson ouvre le score d’un joli lay-up ligne de fond, mais les Hornets répliquent à 200 à l’heure comme si la remontée de balle était une contre-attaque. Et si Kon Knueppel manque un tir ouvert à 3-points, Brandon Miller a suivi pour mettre le couvercle en haute altitude. LaMelo Ball prend la suite (10 points dans les six premières minutes) avec des tirs plus improbables les uns que les autres. Le match dans le match avec Brunson est superbe alors que le meneur des Kincks se démène, impliqué sur 27 des 37 points des siens dans le premier quart-temps !

Sans Brunson, New York a souffert

«JB» écope alors que le trio infernal Ball – Miller – Knueppel fait tomber la pluie de partout. Il réduit presque à lui seul un premier écart de dix points dans le premier acte, mais ne peut qu’assister impuissant sur le banc au passage à vide de New York dans le deuxième quart. Sans leur maître à jouer, les Knicks ne produisent rien en attaque et ne marquent que quatre maigres points en six minutes. Le retour de Brunson et le bon passage d’O.G. Anunoby font du bien, mais les Hornets punissent le moindre relâchement, par les mismatchs profitables à Miles Bridges ou l’étincelle Coby White, qui donne dix points d’avance logiques aux siens à la pause (65-55).

Sur leur lancée, les Hornets se font plaisir avec les shoots à 8 mètres de Ball puis Knueppel. Le rookie est irrésistible et aimante le jeu avec brio. L’ancien de Duke confirme qu’il est bien plus qu’un shooteur, tant par ses qualités pour attaquer le cercle avec intelligence que par sa vision du jeu. A l’image de son jeune joueur, Charlotte démontre qu’elle n’est pas qu’une machine à highlights et peut aussi sortir les muscles, avec le contre énorme de Ryan Kalkbrenner sur Jordan Clarkson. Les Knicks sont éteints, et les Hornets reprennent le large avec un nouveau tir lointain, cette fois de Grant Williams, pour porter l’écart à 18 unités après 36 minutes.

A peine une frayeur pour les Hornets

Le vétéran participe pleinement à la fête avec une magnifique passe volleyée pour libérer Moussa Diabaté. Le Français y ajoute une interception pour envoyer Miller sur orbite et passer la barre des 20 points d’avance (104-83). En contrôle, les Hornets connaîssent pourtant son seul passage à vide du match. Si justes jusqu’alors, ils perdent six ballons en à peine plus de trois minutes, et offrent l’occasion à New York de rester un peu dans le match. Josh Hart se charge de secouer les siens par son adresse extérieure, mais il est déjà bien tard même si les Knicks sont revenus sous les dix points de retard (110-101, 1’17» à jouer). Miles Bridges s’occupe de mettre le point final du match, ou plutôt le point d’exclamation, un dunk énorme de puissance sur un nouveau rebond offensif.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Kon Knueppel, digne d’un rookie de l’année. Cooper Flagg fait lui aussi de très belles choses avec les Mavericks, mais son ancien compère de Duke fait décidément très fort. Le sniper (6/10 à 3-points jeudi) est devenu le plus jeune joueur à compiler 250 réussites derrière l’arc en une saison. Mais il a été tellement plus que ça, frôlant son premier triple-double en carrière avec 26 points, 11 rebonds, 8 passes. Knueppel dégage une maturité impressionnante, et dans une équipe décidément de plus en plus compétitive.

– Charlotte aussi spectaculaire que solide. Comme à leur habitude, les Hornets ont fait le show, que ce soit par le culot de LaMelo Ball ou par les qualités athlétiques de Miles Bridges ou de Brandon Miller ou leurs shooteurs fous (Ball, Miller et Knueppel tous à au moins quatre réussites de loin). Mais si cette équipe gagne, c’est aussi parce qu’elle sait aussi désormais jouer avec maîtrise. Charlotte a écrasé New York au rebond 43 à 24, pour 16 points sur seconde chance. Et ils n’ont pas encaissé le moindre point en contre-attaque avant leur coup de mou de la fin de rencontre, finalement sans conséquence. Du très costaud.

– Comme un avant-goût de playoffs. Cette rencontre ressemblait bien à un choc de phases finales, avec un public à fond, et à l’énergie contagieuse. L’affiche pourrait même être celle d’un éventuel premier tour. Revenus à égalité parfaite avec le Magic et le Heat (39-34), les Hornets n’ont plus qu’un match et demi de retard sur Toronto, 6e et adversaire virtuel des Knicks au premier tour, avant d’affronter Philadelphie, septième, dans deux jours. Pour New York, ce petit coup d’arrêt pourrait compliquer l’objectif de revenir sur Boston et la deuxième place avec désormais deux défaites de plus que les Celtics.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.