Matchs
NBA
Matchs
NBA

Miles McBride absent jusqu’aux playoffs, les Knicks récupèrent Jose Alvarado

Publié le 5/02/2026 à 19:21 Twitter Facebook

Les Knicks ont assuré leurs arrières en récupérant Jose Alvarado à quelques heures de la « trade deadline »… alors que Miles McBride vient de se faire opérer.

Miles McBrideMiles McBride va être opéré pour traiter une blessure musculaire au niveau de la zone abdominale, et son retour pourrait n’intervenir qu’à l’approche des playoffs. Ces dernières semaines, le meneur était déjà ménagé, officiellement pour une gestion de son entorse de la cheville gauche, mais l’affaire se révèle donc plus lourde.

Dans la rotation de Mike Brown, Miles McBride avait pris une nouvelle dimension cette saison : 12.9 points, 2.8 passes et 2.6 rebonds en 28 minutes de moyenne, avec une adresse très solide derrière l’arc (42% à 3-points) en 35 matchs. Un rendement précieux… qu’il va donc falloir compenser jusqu’à la « postesason ».

Mais au-delà de l’impact immédiat, les Knicks sont également concernés sur le moyen terme : Miles McBride est ainsi sous contrat jusqu’en 2026/27, et l’objectif est bien sûr d’éviter que cette blessure traîne.

Miles McBride Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 NY 40 9:18 29.6 25.0 66.7 0.1 1.0 1.1 1.0 1.1 0.4 0.1 0.0 2.2
2022-23 NY 64 11:53 35.8 29.9 66.7 0.2 0.6 0.8 1.1 0.9 0.6 0.4 0.1 3.5
2023-24 NY 68 19:32 45.2 41.0 86.0 0.5 1.0 1.5 1.7 1.6 0.7 0.4 0.1 8.3
2024-25 NY 64 24:53 40.6 36.9 81.3 0.7 1.8 2.5 2.9 1.7 1.0 0.6 0.3 9.5
2025-26 NY 35 28:02 43.4 42.0 81.4 0.6 2.0 2.6 2.8 1.8 0.9 0.8 0.2 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

New York a en tout cas trouvé une solution de repli en récupérant Jose Alvarado, ajoutant une pièce supplémentaire dans le backcourt. L’ancien des Pelicans apporte un style très différent : pression tout terrain et activité permanente. Pas vraiment un copié-collé de Miles McBride, mais un relais utile pour soulager les titulaires.

En contrepartie, les Knicks lâchent Dalen Terry, tout juste arrivé des Bulls, et deux choix de Draft au second tour.

Jose Alvarado Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 NO 54 15:27 44.6 29.1 67.9 0.5 1.4 1.9 2.8 1.4 1.3 0.7 0.1 6.1
2022-23 NO 61 21:29 41.1 33.6 81.3 0.5 1.9 2.3 3.0 2.0 1.1 1.3 0.2 9.0
2023-24 NO 56 18:21 41.2 37.7 67.3 0.4 1.8 2.3 2.1 1.6 1.1 0.7 0.3 7.1
2024-25 NO 56 24:24 39.2 35.9 81.1 0.5 1.9 2.4 4.6 1.6 1.3 1.5 0.3 10.3
2025-26 NO 41 21:51 41.8 36.3 83.3 0.4 2.4 2.8 3.1 2.0 0.9 1.1 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

New York Knicks en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes