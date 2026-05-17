MVP 2026 : le doublé pour Shai Gilgeous-Alexander !

L’info ne sera officielle qu’à partir de 1h30 heure française, mais selon ESPN, qui cite plusieurs sources, Shai Gilgeous-Alexander sera élu MVP 2026 ce dimanche, et il devance donc Nikola Jokic et Victor Wembanyama dans les votes.

Comme Jokic justement, mais aussi Giannis Antetokounmpo et Stephen Curry ces dernières années, l’arrière du Thunder réalise le doublé, et il peut encore signer la performance exceptionnelle d’être aussi champion NBA et MVP des Finals deux années de suite. SGA est le 14e joueur de l’histoire à signer un doublé.

A la différence de la saison passée, Gilgeous-Alexander n’a pas terminé meilleur marqueur de la NBA, puisque c’est Luka Doncic qui lui a ravi ce trophée avec 33.5 points de moyenne. Il n’en demeure pas moins que la saison de SGA a été exceptionnelle avec 31.1 points, 6.6 passes et 4.3 rebonds de moyenne. Numéro 1 de la NBA au +/-, le leader d’OKC a signé ses meilleurs pourcentages en carrière avec 55.3% aux tirs et 38.6% à 3-points.

On n’oubliera pas son incroyable série de matches à 20 points et plus, mais aussi qu’il est le premier arrière à terminer une saison avec plus de 30 points de moyenne à 55% aux tirs.

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