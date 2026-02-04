Shai Gilgeous-Alexander maintient sa série de matches à 20 points en vie

Pendant que le Thunder écrasait le Magic, Shai Gilgeous-Alexander était paradoxalement en difficulté. Après un premier quart-temps à 10 points, le MVP 2025 va passer dans un tunnel.

Entre la fin du deuxième et la première moitié du troisième quart-temps, il va en effet manquer pas moins de neuf shoots de suite ! Dès lors, avec ses 12 points à 18 minutes de la fin de rencontre, sa série de matches à 20 points ou plus était en grand danger…

Il restait énormément de temps pour aller maintenir en vie sa série mais le score laissait imaginer qu’il n’allait pas rester sur le parquet bien longtemps. Les champions en titre avaient alors 23 points d’avance et le partie semblait gagnée. En inscrivant trois tirs de suite, « SGA » va enfin arriver à 19 points et il y a alors 30 points d’écart.

Mark Daigneault a-t-il volontairement laissé son leader sur le parquet dans cette optique ? « On ne parle pas de ça. On joue jusqu’à un moment où on se sent à l’aise face aux maigres chances de l’adversaire de revenir dans la rencontre », se justifie le coach du Thunder. « C’est comme ça qu’on a procédé dans cette partie. »

Le record pour le 20 février ?

On n’est pas obligé de croire le coach puisque le Canadien a été chercher la barre des 20 points à deux minutes de la fin du troisième quart-temps, sur un ultime lancer-franc, avant de rejoindre le banc et de ne plus le quitter pour les 14 dernières minutes du match. Il a pris 11 tirs dans ce quart-temps alors que la partie était pliée. Comment lui en vouloir ? Il a ainsi compilé son 121e match de suite avec 20 points ou plus et se rapproche encore davantage du record NBA.

Ce dernier est toujours détenu par Wilt Chamberlain et ses 126 matches de suite à cette hauteur dans les années 1960. Après avoir marqué 17 points dans le dernier match de la saison régulière 1960/61, l’homme aux 100 points avait inscrit au moins 20 points durant l’intégralité de la saison suivante (80 matches joués à l’époque), puis durant les 46 premiers de l’exercice 1962/63, avant un match à seulement 6 points, le 20 janvier 1963, écourté après seulement quatre minutes disputées.

Comme il ne lui manque que six matches pour le doubler, « SGA » pourrait égaler le record le 12 février face à Milwaukee, avant de le battre après le All-Star Game, le 20 février contre Brooklyn.

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 48 33:26 55.8 39.1 89.3 0.5 3.9 4.4 6.4 2.1 1.3 2.1 0.8 32.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.