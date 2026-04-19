Bam Adebayo s’attend à voir du changement dans l’effectif du Heat

Quand un journaliste lui demande si le Heat continuera à appuyer sur l’accélérateur en attaque l’an prochain, Erik Spoelstra a cette réponse logique : « Cela dépendra de l’effectif. » Si le coach floridien ne ferme pas la porte à cette option tactique, il sait que son équipe pourrait avoir une toute autre allure la saison prochaine.

Et pour cause, en manquant de se qualifier via le play-in, le Heat ne participe pas aux playoffs cette saison pour la première fois depuis 2019. Un sérieux coup d’arrêt pour cette équipe qui n’avance plus beaucoup depuis ses participations aux finales NBA (2020, 2023) sous le commandement de Jimmy Butler.

Des ajustements à venir dans l’effectif ? « Ce n’est pas une question pour moi. C’est une question pour Spo et Pat Riley. Évidemment, l’organisation évalue si on doit faire des changements ou non. Étant donné qu’on a manqué les playoffs, il y aura probablement des changements », se projette ainsi Bam Adebayo.

Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2028 (avec une option pour 2028-29), tandis que Tyler Herro arrivera au bout de son contrat la saison suivante. En revanche, Andrew Wiggins, Norman Powell ou même Simone Fontecchio, tous « free agent » cet été, seront les dossiers chauds de l’intersaison floridienne.

Son avis compte auprès des dirigeants

Erik Spoelstra assure que les dirigeants vont se pencher dessus de manière à trouver les moyens de s’améliorer et « revenir dans la discussion » parmi les meilleures écuries de l’Est. En continuant à miser sur la paire Bam Adebayo – Tyler Herro, en place depuis des années, donc ?

« Vous voyez comment se sont passées les quatre dernières années. Tout le monde dans ce bâtiment sait que je veux gagner. J’ai porté ce maillot à presque chaque match, envers et contre tout, parce que je veux gagner. Quand on ne gagne pas, je m’en prends toujours à moi-même. C’est mon état d’esprit en abordant l’été, essayer d’être meilleur, franchir un palier dans mon jeu, être un meilleur capitaine », vise le pivot.

Et si Bam Adebayo sait que le « côté business » n’est pas de son ressort, le fait de « pouvoir donner [s]on avis est le plus important car cela signifie que quelqu’un vous écoute activement, qu’ils écoutent » quand il leur dit qu’il veut gagner. Et que, par déduction, le Heat veut continuer à avancer avec lui.

Tout l’enjeu sera de savoir comment Miami compte s’y prendre, alors que le nom de Giannis Antetokounmpo a beaucoup circulé du côté de la Floride ces derniers mois.

Une chose est sûre, le coach local s’attend à retrouver des joueurs « extrêmement motivés » en septembre prochain. « Nous n’aimons pas cette sensation d’être en vacances au milieu du mois d’avril », termine Erik Spoelstra.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 19:50 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23:20 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 33:34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 33:29 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 32:35 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 34:38 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34:02 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34:17 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1 2025-26 MIA 73 32:24 44.2 31.8 77.8 2.0 8.0 10.0 3.2 1.7 1.2 1.6 0.7 20.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.