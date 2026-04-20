Après une fin de saison perturbée, Norman Powell n’exclut rien cet été

C’est la fin d’une « drôle » de saison pour Norman Powell. Après onze ans de carrière, l’ailier a enfin atteint son objectif personnel d’obtenir sa première étoile de All-Star. Seulement dans les semaines qui ont suivi, les pépins physiques l’ont empêché d’évoluer à son niveau.

Le poussant même, après avoir été touché par une élongation au niveau de l’aine, à un rôle de 6e homme pour quelques matchs (6). Lors du play-in perdant face aux Hornets, l’ancien joueur des Clippers s’est ainsi contenté de 11 points (5/9 aux tirs) en 19 minutes.

« Une fois revenu de blessure, je me suis bien senti, j’ai clairement dû m’ajuster à un rôle différent, je pense avoir fait ma part en acceptant mon rôle et joué le meilleur basket possible étant donné les circonstances », décrit-il, ajoutant sans plus de précision être tombé malade par la suite.

« J’ai manqué cinq autres matchs. C’est dur, il ne me restait que quelques matchs avant la fin de la saison. Tu essaies de revenir, retrouver ton souffle (car) à cause de soucis pulmonaires, je ne pouvais pas respirer », poursuit-il.

Cette fin de saison en eau de boudin va-t-elle jouer sur son avenir à court terme ? Celui-ci arrive au bout de son contrat, après une dernière année à 20,5 millions de dollars, et sera « free agent » non-protégé. Son nouveau statut de All-Star pourrait lui permettre d’augmenter, voire de doubler son salaire.

Un avant et un après All-Star Game

Avec le Heat, il est éligible à une prolongation de contrat de 128.5 millions de dollars sur quatre ans, qu’il lui faudrait signer d’ici au 30 juin prochain. Le joueur de 32 ans va parler du dossier avec son agent, qui lui-même doit échanger avec les dirigeants du Heat.

« Après ça, on va réfléchir à un plan, regarder à quoi ressemble la ‘free agency’ et voir à quoi vont ressembler les prochaines semaines pour moi. Maintenant il s’agit de décompresser », lâche-t-il, en assurant tout de même : « Tout est question de ce qui fait le plus sens, j’ai apprécié mon passage à Miami, j’ai toujours voulu jouer pour le Heat. C’était une bonne année pour moi, en dehors des blessures. »

Une année terminée avec l’une de ses meilleures moyennes de points en carrière avec 21.7 unités par match, un tout petit peu moins qu’avec les Clippers un an plus tôt (21.8). Sachant qu’il y a clairement eu un avant (23 points) et un après All-Star Game (17.5 points).

Sachant aussi que Erik Spoelstra n’a pas toujours semblé aimer l’associer avec Tyler Herro, ce qui est susceptible de compliquer l’équation alors que Miami pourrait devoir revoir son effectif pour remonter à l’Est.

« Ils doivent prendre des décisions basées sur l’équipe, sur ce qu’ils visent et ce qu’ils veulent faire l’année prochaine. J’espère faire partie du plan. Et si c’est le cas, tant mieux. […] Mais en tant que free agent, je suis déjà passé par là. Il faut regarder quelle est la meilleure option pour soi et sa famille, puis prendre une décision en fonction de cela. J’adore Miami, j’adore l’organisation, c’était une saison intéressante », termine-t-il.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 58 29:36 47.0 38.0 82.7 0.4 3.1 3.5 2.5 2.2 1.1 1.9 0.2 21.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.