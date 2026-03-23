Norman Powell désormais 6e homme à Miami ?

Absent pendant deux semaines à cause d’une blessure à l’aine en sortie de All-Star Break, Norman Powell est revenu dans un rôle de… remplaçant avec le Heat.

Plutôt surprenant, alors que l’arrière connaît la meilleure saison de sa carrière (22.3 points, 3.6 rebonds, 2.6 passes, 1.2 interception) et qu’il a carrément été retenu pour le All-Star Game, en qualité de meilleur marqueur de Miami.

Alors, est-ce un simple ajustement temporaire ou une véritable décision amenée à durer dans le temps ? Tandis que la franchise floridienne avait gagné sept matchs d’affilée en son absence, avant d’en perdre quatre de suite depuis son retour (mais il n’a pas joué ce week-end à Houston).

« On a discuté, mais je ne sais pas, C’est une question à poser à [Erik Spoelstra], mais on a parlé de la suite », a confié l’intéressé en cours de semaine. « On aborde chaque match comme un match de playoffs, parce que c’est très important et, peu importe ton rôle, l’objectif doit être de gagner quoi qu’il arrive. Voilà mon objectif. J’ai la sensation d’être un titulaire, j’ai travaillé pour ça, mais si l’équipe estime que sortir du banc, selon les adversaires, va nous mettre en position de gagner, alors j’accepterai ce rôle et j’irai jouer malgré ça. »

Un problème défensif ?

À en croire les mots d’Erik Spoelstra, on comprend en tout cas que la relégation sur le banc de Norman Powell est surtout liée à une défense pas suffisamment efficace quand il est associé à Tyler Herro, qui a lui retrouvé sa place dans le cinq ce mois-ci.

« Jouer uniquement sur demi-terrain, ce n’est pas nous. Et sur les derniers matchs, on a trop souvent dû remettre la balle en jeu après un panier, ce qui n’a jamais été la bonne recette pour nous » a ainsi regretté le coach. « Je me fiche de qui est sur le terrain : l’attaque ne sera pas spectaculaire si on ne défend pas vraiment et si on ne fait pas assez de stops pour jouer en transition et créer des situations de jeu rapide. C’est comme ça que le Heat version 2025/26 est à son meilleur niveau. »

Dans le positif, mais seulement 9e de la conférence Est et en pleine mission Top 6, le Heat cherche des solutions pour signer une fin de saison en boulet de canon et Norman Powell en fait donc en quelque sorte les frais. Ce qu’il semble accepter, pour l’instant.

« Je joue juste mon jeu », a-t-il déclaré. « Ces décisions me dépassent, je ne peux pas les contrôler, donc je me concentre sur ce que je peux contrôler : être un bon coéquipier, rester professionnel, continuer à croire en moi, aller sur le terrain, jouer comme je dois le faire, peu importe le nombre de minutes que j’ai, et trouver des solutions pour que ça fonctionne collectivement. »

Désireux de s’inscrire à Miami sur la durée, alors qu’il testera le marché en fin de saison, Norman Powell tente de relativiser sur sa situation, même si on devine une pointe – logique – de frustration à travers son discours.

« J’ai connu tous les rôles possibles dans ma carrière, donc ça n’a rien de nouveau pour moi », a rappelé le joueur de 32 ans, un peu plus dans le dur depuis le All-Star Weekend et qui joue toujours plus de 30 minutes, même quand il sort du banc. « Quel que soit mon rôle, j’essaie de me mettre en position d’aider l’équipe à gagner des matchs. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 52 30:06 47.3 38.4 82.3 0.4 3.2 3.6 2.6 2.2 1.2 2.0 0.3 22.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.