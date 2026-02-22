L’obsession du Heat : éviter la case « play-in »

« Notre coach en parle tous les jours. » Tyler Herro et ses coéquipiers semblent avoir bien compris quel est l’objectif visé par Erik Spoelstra et le staff du Heat d’ici la fin de saison : terminer dans le top 6 à l’Est et ainsi ne pas avoir à passer par le « play-in ».

« Donc, en tant que joueurs, surtout Bam (Adebayo) et moi, vraiment surtout nous deux qui sommes ici depuis un moment, on veut sortir de la zone du ‘play-in’. C’est notre objectif. C’est notre tout premier objectif. On en a plein, mais celui-là, c’est le premier », affiche l’arrière du Heat, auteur de 14 points, 6 passes et 5 rebonds dans la victoire de la nuit passée face aux Grizzlies.

Herro connaît bien le sujet : ces trois dernières saisons, sa formation a dû passer par cette phase qualificative avant d’atteindre les playoffs. Dont la fameuse épopée de 2023, terminée en finale NBA perdue face aux Nuggets. Malgré trois expériences fructueuses, Miami aimerait éviter de devoir repasser par ces manches supplémentaires à élimination directe.

Quasiment le même bilan que les Sixers

« On est focalisés là-dessus, on sait évidemment ce qu’on a à faire. Personne ne viendra nous aider. Tout repose sur nous : contrôler ce qu’on peut collectivement, et donner le meilleur de nous-mêmes pour nous offrir une chance de sortir de là », affiche Norman Powell, qui aimerait bien que les autres équipes « craquent un peu » pendant que le Heat « passe à la vitesse supérieure pour enchaîner les victoires ».

C’est plus ou moins la tendance du moment. Miami (31v-27d) occupe actuellement la 7e place avec quasiment le même pourcentage de victoire que les Sixers (30v-26d) devant. Des joueurs de Philadelphie qui viennent d’enchaîner un 4e revers de suite, quand le Heat en est à 3 victoires de rang.

« Nous sommes concentrés sur notre manière de jouer et sur la façon dont nous devons nous battre chaque soir. Peu importe l’équipe en face ou sa place au classement. L’important est de produire un basket qui nous satisfait, d’aller sur le terrain et chercher ces victoires », vise Powell dont l’équipe, après un déplacement à Milwaukee mardi, se rend… à Philadelphie jeudi.