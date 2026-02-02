Après l’avoir longtemps espéré, Norman Powell est enfin All-Star

Norman Powell n’a jamais caché son envie d’être All-Star. Que ce soit la saison dernière aux Clippers, à Paris l’été dernier ou en amont de sa première campagne avec le Heat. Auteur de 23 points par soir à 47% au tir et 39% de loin, le champion 2019 se voit enfin récompensé d’une première sélection pour le match des étoiles.

« Norm[an Powell] a surmonté beaucoup de blessures et il a continué de se battre pour accomplir quelque chose qu’il n’avait jamais réussi à faire auparavant », rappelle Bam Adebayo, qui ne sera lui pas All-Star. « Nous avions l’impression qu’il avait été oublié la saison dernière et il obtient enfin cette reconnaissance. »

Absent lors de la large victoire du Heat face aux Bulls (134-91) pour des raisons personnelles, Norman Powell a simplement relayé sa sélection au All-Star Game sur ses différents réseaux sociaux. Toutefois, ses coéquipiers ont pris la parole pour souligner l’importance qu’il a eue depuis son arrivée à Miami.

« Je suis très heureux pour lui, c’est mérité », salue son coéquipier Jaime Jaquez Jr. « Il est arrivé ici et nous avons directement senti sa présence sur et en dehors du terrain. C’est une super présence dans le vestiaire. »

Un joueur qui ne cesse de s’améliorer

Depuis le début de la saison, Norman Powell a multiplié les coups de chaud. À la mi-novembre, l’ancien des Clippers passe 38 points aux Knicks malgré la défaite de son équipe. L’arrière ouvre l’année 2026 avec 36 unités face à Detroit, pourtant parmi les meilleures défenses de NBA. Moins d’une semaine plus tard, le numéro 24 colle 34 points aux Pelicans en réussissant neuf tirs à 3-points, son record en carrière.

Norman Powell participera donc à son premier All-Star Game dans son ancienne salle, l’Intuit Dome de Los Angeles, alors qu’à l’inverse, aucun joueur des Clippers n’a (encore) été sélectionné parmi les remplaçants.

« C’est incroyable qu’il arrive encore à devenir meilleur, année après année », souligne Erik Spoelstra concernant son joueur de 32 ans. «Cela devrait être une source d’inspiration pour les autres joueurs. Ils ne devraient pas avoir à se dire qu’ils ne peuvent s’améliorer que lors de leurs trois premières années en NBA, ce n’est pas vrai. Nous sommes ravis de l’avoir parmi nous et il est ravi de faire partie de cette culture. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 43 30:40 47.2 39.2 84.4 0.3 3.3 3.7 2.6 2.2 1.2 2.0 0.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.