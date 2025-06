Rencontre avec Norman Powell, de passage à Paris

Auteur de sa meilleure saison régulière en carrière avec 22 points de moyenne à 49% aux tirs, Norman Powell a saisi sa chance après les départs de Paul George et Russell Westbrook, mais aussi l’absence de Kawhi Leonard durant une grande partie de la saison.

De passage à Paris à l’occasion d’un événement organisé par son équipementier Skechers, l’arrière-ailier des Clippers est revenu sur sa superbe saison pour Basket USA.

“Je voulais faire passer un message”, nous explique-t-il. “J’avais lu ce qu’il se disait dans la presse comme quoi on ne pouvait pas être une bonne équipe parce qu’on avait perdu Paul George et Russell Westbrook et que personne ne pouvait combler ce vide, mais j’ai cru en moi.”

Une confiance que peu plaçaient en lui avant la campagne malgré des saisons convaincantes, que ce soit aux Raptors, aux Blazers ou encore aux Clippers.

“Quand vous passez autant de temps que moi à l’entraînement, vous ne pouvez qu’avoir confiance en vous”, souligne l’arrière. “Mais tout le monde doutait de moi donc j’ai voulu leur montrer qu’ils avaient tort et qu’on devait me respecter. Je voulais prouver que j’appartenais à la même catégorie que les All-Stars avec lesquels je jouais.”

La tête bientôt dans les étoiles ?

Si Norman Powell avait les statistiques nécessaires pour être All-Star, il n’a pas été invité au match des Étoiles à Indiana en février dernier. Un rendez-vous manqué qu’il souhaite bien honorer la saison prochaine d’autant plus que le All-Star Game 2026 est prévu dans la salle des Clippers, l’Intuit Dome.

“Personnellement, je veux être All-Star”, répète Norman Powell. “J’avais l’impression que je le méritais cette saison, mais je ne l’ai pas été pour je ne sais quelle raison. Je vais revenir plus fort pour leur faire comprendre que j’existe et que cette saison n’était pas qu’un hasard. Donc individuellement, je vais partir en quête du All-Star Game, mais mon principal objectif est toujours le titre. Quand vous jouez aux Clippers, l’objectif principal est toujours le titre, le reste importe peu.”

Reste à savoir si le champion NBA 2019 pourra confirmer sa très belle saison en octobre prochain et décrocher cette première sélection au All-Star Game.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 33 48.4 41.8 80.4 0.3 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.1 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.