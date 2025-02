Cette saison, le All-Star Game a fait peau neuve avec un tournoi à quatre équipes sur le même modèle que le « Rising Stars Challenge ». Les trois premières équipes choisies par Shaquille O’Neal, Charles Barkley et Kenny Smith affrontent celle des Rising Stars, qui a validé son billet vendredi. Sur le plan du règlement, les deux demi-finales ainsi que la finale se jouent avec un score cible de 40 points.

Après une introduction « made in Bay Area » avec le comédien Katt Williams, les légendes Chris Mullin, Barry Bonds, et E40, et un numéro musical punchy du natif d’Oakland, Rafael Saddiq, ce premier tournoi de All-Stars a été lancé avec le minuscule Kevin Hart en tant qu’ambianceur !

DEMI-FINALE N°1 : Chuck’s Global Stars / Kenny’s Young Stars

— Kenny’s Young Stars (GM : Kenny Smith, Coach : Dave Bliss) : Jalen Brunson (Knicks), Cade Cunningham (Pistons), Anthony Edwards (Wolves), Darius Garland (Cavs), Tyler Herro (Heat), Jaren Jackson Jr (Grizzlie), Evan Mobley (Cavs), Jalen Williams (Thunder).

— Chuck’s Global Stars (GM : Charles Barkley, Coach : Mark Daigneault) : Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets), Donovan Mitchell (Cavs), Alperen Sengun (Rockets), Pascal Siakam (Pacers), Karl-Anthony Towns (Knicks), Victor Wembanyama (Spurs), Trae Young (Hawks), Giannis Antetokounmpo (Bucks, blessé).

Malgré deux 3-points du vainqueur du concours de tirs d’hier soir, Tyler Herro (6 points), les attaques de cercle de Shai Gilgeous-Alexander (12 points) et l’adresse duo Donovan Mitchell – Karl-Anthony Towns (6 points, 3 rebonds) permettent aux « Global Stars » de prendre le meilleur départ (17-12). Les « Young Stars » répondent cependant par un 11-2 terminé par trois 3-points de Jalen Brunson, Darius Garland (6 points, 3 passes), et Cade Cunningham. (23-19).

La rentrée de Victor Wembanyama (6 points, 4 rebonds, 2 contres) réveille toutefois les internationaux. Le Français écrase un dunk et met deux grosses contres pour redonner l’avantage à son équipe (30-27).

Un temps mort pour les « Young Stars » ne change pas la donne. Trae Young (4 points, 5 passes) se promène dans la raquette avant qu’un alley-oop entre Nikola Jokic (2 points, 3 passes) et Wemby ne mettent les « Global Stars » sur orbite (36-29). C’est Shai Gilgeous-Alexander qui vient terminer le match avec un 3-points et un dunk pour offrir la qualification en finale aux « Global Stars ».

Score final : 41-32 pour les « Global Stars »

DEMI-FINALE N°2 : Shaq‘s OGs / Candace’s Rising Stars

— Shaq’s OGs (GM : Shaquille O’Neal, Coach : Kenny Atkinson) : Jaylen Brown (Celtics), Kevin Durant (Suns), James Harden (Clippers), Kyrie Irving (Mavs), Jayson Tatum (Celtics), Damian Lillard (Bucks), Stephen Curry (Warriors), LeBron James (Lakers, blessé), Anthony Davis (Mavs, blessé).

— Candace’s Rising Stars (GM: Candace Parker, Coach: Chris Mullin) : Stephon Castle (Spurs), Ryan Dunn (Suns), Zach Edey (Grizzlies), Keyonte George (Jazz), Trayce Jackson-Davis (Warriors), Dalton Knecht (Lakers), Jaylen Wells (Grizzlies), Amen Thompson (Rockets), Jared McCain (Sixers, blessé).

Si les « Rising Stars » essaient de profiter de l’avantage de taille de Zach Edey, les « OGs » font eux parler la poudre. Stephen Curry (8 points, 6 rebonds), James Harden, et Damian Lillard (9 points, 3 rebonds) font mouche de loin pour prendre la tête (15-10). Curry s’amuse face à son coéquipier Trayce Jackson-Davis mais les jeunes jouent sans complexe. Dalton Knecht (8 points) marque de loin avant qu’une claquette d’Amen Thompson ne mette les « Rising Stars » devant au score (26-24).

Les champions NBA en titre, Jayson Tatum (6 points) et Jaylen Brown (8 points), prennent alors les choses en mains. Alors que les « OGs » se mettent à défendre, les Celtics marquent dix points de suite pour mettre les « Rising Stars » dos au mur (34-28). Ryan Dunn (8 points) fait de la résistance mais après de nombreuses tentatives infructueuses, Kevin Durant (4 points, 3 rebonds, 3 passes) et Damian Lillard donnent la victoire aux futurs Hall of Famers.

Score final : 42-35 pour les « OGs »

FINALE : Chuck’s Global Stars / Shaq‘s OGs

Stephen Curry lance cette finale avec un 3-points sur une jambe, et les « OGs » démarrent sur un 11-0 après huit points de suite de Jayson Tatum (11-0) ! Après trente minutes d’interruption pour cause de pub et d’hommage à l’émission « Inside The NBA » et à TNT, qui n’aura plus les droits de la NBA la saison prochaine, les « Global Stars » marquent leurs deux premiers paniers après avoir raté leurs dix premiers tirs. Victor Wembanyama marque cinq points de suite mais le duo Kyrie Irving (7 points) – Jaylen Brown donne 12 points d’avance aux anciens (23-11).

Les choses s’accélèrent soudainement. Stephen Curry (12 points, 4 rebonds) remonte la balle et prend un tir du milieu du terrain qu’il marque d’un filoche. Kyrie Irving envoie la balle contre la planche pour finir au dunk, et les OGs se rapprochent de la victoire (33-21).

Victor Wembanyama (11 points, 3 rebonds) termine meilleur marqueur de son équipe, mais deux nouveaux tirs primés de Stephen Curry, suivi d’un dunk de Jayson Tatum (15 points, 4 rebonds) offre ce All Star Game aux OGs.

Score final : 41-25 pour les « OGs »