Les affiches des matchs du All-Star Game 2025 dévoilées

On en sait plus sur le programme des festivités du All-Star Game dimanche. Si le casting et les équipes sont connus depuis quelques jours, restait à savoir comment allait s’articuler le nouveau format de l’événement, un mini-tournoi entre quatre équipes. La NBA a annoncé mardi le détail des affiches. Pour sa première sélection, Victor Wembanyama, membre de l’équipe draftée par Charles Barkley, les « Global Stars », affrontera les « Young Stars », emmenés par Anthony Edwards ou Jalen Brunson, concoctés par Kenny Smith.

L’autre affiche des « demi-finales » verra les « OGs » de Shaquille O’Neal à la formation qui remportera le « Rising Stars Challenge », emmenée par Candace Parker. Les Tricolores Bilal Coulibaly, Alex Sarr et Zaccharie Risacher pourraient ainsi croiser la route d’une escouade menée par LeBron James, Steph Curry et Kevin Durant.

La finale opposera les vainqueurs de ces deux premiers matchs. Les rencontres se disputeront au meilleur des 40 points, sans limite de temps.

L’événement débutera par les Young Stars contre les Global Stars, puis les OGs face aux Rising Stars.

« Global Stars » de Charles Barkley

Nikola Jokic, Trae Young, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun, Karl-Anthony Towns et Donovan Mitchell

« Young Stars » de Kenny Smith

Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley et Jalen Williams

« OGs » de Shaquille O’Neal

LeBron James, Stephen Curry, Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden et Jaylen Brown