All-Star Game : Victor Wembanyama dans l’équipe de Nikola Jokic et Giannis Antetokounmpo

À cause de la « trade deadline », la « Draft » du All-Star Game est passée inaperçue, et pourtant, Shaquille O’Neal et l’équipe de « Inside the NBA » ont composé les trois équipes qui participeront à ce All-Star Game nouvelle formule.

Ce qu’on constate, c’est que Charles Barkley a quasiment opté pour une « World Team » avec Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun et Karl-Anthony Towns. Donovan Mitchell est ainsi le seul Américain du lot !

Pour le Shaq, c’est l’occasion de réunir à nouveau LeBron James et Anthony Davis, et ils seront associés à Stephen Curry, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden et Jaylen Brown. C’est, sur le papier, la formation la plus prestigieuse avec cinq champions olympiques 2024 et le trio Durant-Curry-LeBron.

Les petits nouveaux avec Kenny Smith

Quant à Kenny Smith, il aura dans son groupe Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Darius Garland, et des petits nouveaux : Cade Cunningham, Tyler Herro, Evan Mobley et Jalen Williams.

Rappelons que ces trois équipes, ainsi que la formation vainqueur du Rising Stars Challenge, seront coachées par Mark Daigneault, Kenny Atkinson, et deux assistants de leur choix dans une sorte de « Final Four », avec deux demi-finales puis une finale, censé redonner de l’intérêt et ramener de la compétitivité à la soirée des étoiles…

Team Shaq

LeBron James, Stephen Curry, Anthony Davis, Jayson Tatum, Kevin Durant, Damian Lillard, James Harden et Jaylen Brown

Team Chuck

Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Shai Gilgeous-Alexander, Victor Wembanyama, Pascal Siakam, Alperen Sengun et Karl-Anthony Towns

Team Kenny

Anthony Edwards, Jalen Brunson, Jaren Jackson Jr, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Evan Mobley et Jalen Williams