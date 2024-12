Le nouveau All-Star Game reste en travers de la gorge des stars NBA

« Je déteste, je déteste absolument ça, c’est terrible ! Avec le All-Star Game, le format n’arrête pas de changer et tous sont horribles de mon point de vue ». C’est ce qu’a lancé Kevin Durant lorsqu’il a découvert le nouveau format du All-Star Game. Mardi soir, la NBA a annoncé que le traditionnel match du dimanche était désormais remplacé par un tournoi à quatre équipes, avec des demi-finales et une finale au meilleur des 40 points.

Au lendemain de la prise de parole de l’ailier des Suns, d’autres All-Stars lui ont emboité le pas. D’abord, il faut se souvenir qu’il y a un mois, Damian Lillard avait déjà tiré à boulets rouges sur cette nouvelle formule. À l’époque, les rumeurs évoquaient une demi-finale en 40 points, et une finale en 25 points.

Pourquoi mélanger des All-Stars et des non All-Stars ?

« La NBA souffre d’un problème d’effort (de la part des joueurs) dans les All-Star Games, et que fait-elle ? » demandait Damian Lillard le 21 novembre. « Elle crée une formule dans laquelle des joueurs qui ne sont pas All-Stars vont jouer face à des All-Stars, et elle raccourcit la rencontre dans un tournoi où il n’y aura besoin que d’inscrire 65 points pour gagner. Ces joueurs sont des pros, il faut arrêter cette merde ! »

Maintenant que c’est officiel, qu’en pense-t-il ? « Il faut voir… J’ai conscience de ce qu’on essaie de mettre en place. On veut apporter de la compétition dans le match du dimanche. On veut essayer de mélanger des choses pour rendre les choses plaisantes. Je suis fan du côté original de la chose. Mais jouer le dimanche reste quelque chose d’unique. Les meilleurs joueurs ont gagné le droit de le faire. Ce n’est pas tout le monde qui a cette expérience. Une partie de moi se demande pourquoi changer ? »

Jason Kidd pèse ses mots, même si on sent qu’il n’est pas très fan de ce tournoi à quatre. « Ils essaient de rendre le All-Star plus plaisant et compétitif. J’espère que c’est la réponse, mais ils sont à court d’options. On peut toujours revenir à un match Est – Ouest ».

En revenir à l’Est contre l’Ouest

Anthony Davis est plus « cash ». « Je n’aime pas vraiment ça ! Je pense qu’on peut revenir à un match Est contre Ouest. Là, c’est quatre équipes, avec plusieurs matches, et personnellement, je ne crois pas que les joueurs vont apprécier. Mais on verra… »

Enfin, il y en a qui répondent encore plus brièvement. Comme Ja Morant : « Tout comme KD ! ». Quant à Devin Booker, il résume l’avis général : « C’est un changement et c’est différent… Je suis davantage dans la nostalgie, et je suis d’accord avec Kevin. J’aime quand c’est l’Est contre l’Ouest, et qu’on joue avec son propre maillot. J’aime les anciens maillots. »