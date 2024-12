Kevin Durant : « Tous les formats du All-Star Game sont horribles ! »

La NBA est sur le point de modifier, à nouveau, le format du All-Star Game avec une édition à quatre équipes, comme pour un tournoi de playground. L’idée est d’apporter de la compétitivité à un événement qui a touché le fond ces deux dernières années. Du côté de Kevin Durant, la recette imaginée est difficile à digérer.

« Je déteste, je déteste absolument ça, c’est terrible ! Avec le All-Star Game, le format n’arrête pas de changer et tous sont horribles de mon point de vue » a-t-il lancé après qu’un journaliste lui a expliqué la nouvelle formule. « On devrait juste revenir à un duel Est contre Ouest et juste jouer un match. Je crois qu’on a essayé de ramener un certain style pour le All-Star Week-end, mais je pense qu’il faudra en rester à la tradition. »

Comme la nouvelle formule a été imaginée en collaboration avec des joueurs, dont Stephen Curry, Kevin Durant ne peut pas non plus tout rejeter, avant même d’y avoir participé.

Comment motiver les joueurs ?

« On verra comment celui-là fonctionnera. On ne sait jamais… Peut-être que je me trompe, que je ne suis qu’un simple joueur qui donne son opinion. On verra bien comment ça marchera. »

Du côté de Shai Gilgeous-Alexander et Damian Lillard, on est plus mesurés, le meneur des Bucks expliquant comprendre « ce qu’essaie de faire » la NBA, en tentant simplement de mettre en place des matchs compétitifs.

Dans les faits, la NBA a annoncé qu’il y aurait donc quatre équipes qui s’affronteraient lors d’un Final Four.

L’équipe qui a gagné le Rising Stars Challenge, dirigée par Candace Parker, et trois autres équipes de huit All-Stars, composées par Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O’Neal, qui choisiront à tour de rôle parmi les 24 All-Stars pour former leurs groupes. Un « pick-up game » à la sauce All-Star donc, alors qu’il faudra être la première équipe à atteindre ou dépasser la barre des 40 points pour atteindre la finale. Puis pour la remporter.

Reste à voir si ce format motivera les joueurs, alors que c’est déjà le troisième changement de formule en six ans, et que les deux précédentes n’avaient pas changé le fait que les joueurs prenaient désormais le match à la légère.