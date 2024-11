La NBA consulte Stephen Curry pour réfléchir à un nouveau All-Star Game

En février prochain, le All-Star Game posera ses valises à San Francisco, et on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera. Consciente que le spectacle est devenu affligeant, même avec le retour des équipes Est et Ouest, la ligue cherche à relancer l’événement, et ESPN rapporte que Adam Silver s’est rapproché de Stephen Curry pour trouver des solutions.

« On étudie d’autres formats » reconnaît Adam Silver. « Il ne fait aucun doute que les joueurs étaient déçus par le dernier All-Star Game. On veut tous faire du meilleur boulot pour apporter de la compétition et du spectacle aux fans ». On rappelle qu’en février dernier, l’Est avait battu l’Ouest sur le score de 211 à 186 avec près de 170 tirs à 3-points cumulés, et que les joueurs n’avaient montré aucune envie !

Redonner envie aux joueurs de participer

Adam Silver n’exclut pas de, carrément, changer le format même de la rencontre du dimanche soir, et le mieux, c’est d’en parler avec les joueurs, à commencer par Stephen Curry. « Ce sera à domicile pour lui, et je sais que ça lui tient beaucoup coeur, et il veut s’assurer que les joueurs donnent le meilleur d’eux-mêmes » confirme Adam Silver.

La réussite du duel à 3-points entre Stephen Curry justement et Sabrina Ionescu pourrait inciter la NBA à chercher de nouvelles compétitions de ce type. L’objectif est clair : donner envie aux joueurs de participer à l’événement.

« Tout le monde a été déçu par ce qu’il a vu la dernière fois », conclut le commissionner. « Ce n’était pas seulement la NBA. C’était aussi le cas des joueurs, et de l’union des joueurs. On imaginait que dans l’Indiana, qui est en quelque sorte le berceau du basket, nous verrions un match plus compétitif… Nous voulons faire quelque chose qui passionne les fans et les joueurs, afin qu’ils soient enthousiastes à l’idée de participer à ce match. »