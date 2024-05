Le All-Star Game 2025 officialisé à San Francisco !

C’était dans les tuyaux depuis plusieurs semaines et voilà que le commissioner Adam Silver a officialisé la nouvelle : le All-Star Game 2025 aura lieu du côté de San Francisco, et plus précisément au Chase Center, la nouvelle salle des Warriors inaugurée en 2019.

Si le dernier All-Star Weekend dans la Baie s’est tenu à Oakland en 2000, il faut savoir que San Francisco n’a plus accueilli cet événement depuis… 1967, soit 58 ans en arrière. Une candidature qui prend le meilleur sur celles de Los Angeles, Milwaukee, Phoenix ou encore Atlanta. Peut-être que la naissance d’une franchise WNBA chez les Warriors en 2025 a également pesé dans le choix de la NBA.

Le All-Star Game au Chase Center, les entraînements à l’Oracle Arena

À noter que la ville d’Oakland et son ancienne Oracle Arena, où évoluaient les Warriors avant de déménager il y a quatre ans, accueillera également quelques événements, comme le match des célébrités et les entraînements des All-Stars. Pour ce qui est du Rising Stars Challenge, de la journée des concours et du All-Star Game, ils auront lieu à San Francisco et donc au Chase Center.

Pour 2024, les hostilités auront lieu à Indianapolis, avec un retour à l’ancienne formule Est contre Ouest, et quatre quart-temps de 12 minutes. Et pour l’édition 2025, Adam Silver n’a pas écarté la possibilité d’un format Etats-Unis contre le reste du monde…