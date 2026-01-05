Norman Powell : un record en carrière pour rêver du All-Star Game

Norman Powell avait débuté l’année 2026 sur les chapeaux de roue avec un match à 36 points face aux Pistons. Contre les Wolves, il avait été plus discret avec seulement 21 points dans la défaite de son équipe qui avait mis fin à une série de quatre succès de rang.

Cependant, le Heat avait rapidement l’occasion de se reprendre puisqu’il disputait la deuxième partie de son “back-to-back” avec une réception des Pelicans, lanterne rouge à l’Ouest.

Le début de cette rencontre est rythmé par l’adresse à 3-points du Heat et surtout celle de Norman Powell qui réussit ses quatre premières tentatives derrière l’arc. Il subit également une faute d’Yves Missi qui l’envoie tirer trois lancers. Après seulement six minutes de jeu, le compteur de l’ancien joueur des Clippers affiche déjà 15 points.

« J’ai dit à Erik Spoelstra, son staff et même aux gars dans le vestiaire que la victoire était obligatoire ce soir surtout après avoir perdu la première partie du back-to-back », explique Norman Powell après la rencontre. « Nous devions donner le ton et nous imposer afin d’être prêts pour le ‘road-trip’ à venir. »

Norman Powell ne se contente pas de ce coup de chaud en début de match puisqu’il ajoute cinq points supplémentaires dans le deuxième quart-temps. Après le passage au vestiaire, les Pelicans ne répondent plus aux assauts du Heat tandis que Norman Powell ne refroidit toujours pas. Il réussit un premier tir de loin qui redonne dix points d’avance à Miami et une minute plus tard, l’arrière efface Karlo Matkovic pour réussir son huitième tir de loin de la soirée.

La tête toujours dans les étoiles

« Tout me semblait parfait dans mon tir que ce soit le moment où je lâchais le ballon ou mon équilibre », s’est réjoui Norman Powell. « Si les défenseurs étaient derrière la ligne à 3-points, c’était un tir ouvert pour moi. Après avoir réussi mes premiers tirs, tout s’est mis en route. Je regardais où les défenseurs venaient me chercher et j’envoyais. »

À 90 secondes de la fin de la partie, le numéro 24 réussit son neuvième tir primé de la soirée pour établir un nouveau record en carrière derrière l’arc. En 29 minutes, Norman Powell finit avec 34 points à 11/15 au tir et 9/12 de loin.

Cette solide prestation s’ajoute au dossier qui pourrait envoyer le champion 2019 au All-Star Game. Depuis qu’il l’a raté l’an passé, l’arrière n’a jamais caché son envie d’y aller cette saison. Depuis le début de cette campagne 2025/26, Norman Powell affiche 24 points de moyenne à 48% de réussite au tir et 40% de loin.

« Je pense que j’ai définitivement un bon dossier”, affirme Norman Powell. « L’année dernière, j’ai appris qu’il ne fallait pas que je sois obsédé par la question, mais je veux y aller et je pense que je le mérite. Mes pairs dans la ligue me disent après les matchs que je suis un All-Star et que je devrais y être. Le plus important pour moi, c’est de tout donner sur le terrain et de gagner. Ensuite, je laisse les coachs et les fans faire leur choix. Je pense que je suis un All-Star et je me suis toujours considéré en tant que tel. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 30 31:08 48.1 40.3 86.8 0.4 3.4 3.8 2.7 2.2 1.3 2.0 0.2 24.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.