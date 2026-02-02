Le Heat donne une très grosse fessée aux Bulls

Le Heat n’a visiblement pas apprécié d’avoir mordu la poussière sur ses terres la veille face aux Bulls ! Résultat, pour ce troisième match de suite entre les deux équipes, Miami a pris un malin plaisir à dominer son adversaire pour s’assurer de remporter la belle de cette mini-série avec la manière en prime !

Le suspense s’est rapidement évaporé suite à l’entame tonitruante des deux grands bonhommes de la rencontre, Pelle Larsson et Bam Adebayo, auteurs de 17 des 22 premiers points des locaux ! Le problème, c’est que Chicago est déjà distancé après à peine six minutes de jeu (22-5), et ne s’est plus montré menaçant jusqu’à la fin du match ! Les remplaçants ont rapidement apporté leur pierre à l’édifice, de Davion Mitchell à Jaime Jaquez Jr en passant par l’imposant Kel’el Ware, avant de laisser à nouveau le duo Larsson-Adebayo faire le spectacle, avec notamment 8 points de suite du pivot floridien et deux finitions au cercle qui ont ravi le Kaseya Center.

A +22 à la pause (62-40), le Heat a maintenu le pied sur l’accélérateur face à des Bulls en dessous de tout. Tour à tour, Davion Mitchell, Andrew Wiggins puis Jaime Jaquez ont continué de creuser l’écart pendant que Kel’el Ware faisait le show à son tour en haute altitude pour alimenter un écart abyssal après trois quart-temps (101-62). Celui-ci a grimpé jusqu’à un improbable +54 en fin de quatrième quart-temps, sur un dunk de Vladislav Goldin (126-72). Le alley-oop entre Jahmir Young et Keshad Johnson a ensuite mis fin au spectacle. De quoi laisser le temps à Chicago de maquiller un peu la boucherie, pour finir sur le score fleuve de 134 à 91.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Une victoire record. Déjà en novembre dernier, Chicago en avait pris une bonne en s’inclinant 143-107, concédant alors la plus large défaite de son histoire face au Heat (-36). Mais les Bulls ont réussi à faire pire cette nuit dans un match où Miami a compté jusqu’à 54 points d’avance avec un revers de 43 points, concédant un nouveau record !

Quand Pelle Larsson la charge. La triple confrontation face aux Bulls lui aura donné des idées. C’est en effet la première fois de sa carrière NBA que l’arrière suédois enchaîne trois matchs à 15 points et plus. Cette nuit, il a d’abord sorti un premier quart-temps à 13 points (son meilleur en carrière qui a donné le ton), ponctué d’un énorme scotch sur Patrick Williams pour terminer à 20 points à 8/11 au tir, dont 3/4 à 3-points, 4 rebonds et 4 passes décisives.

La bulle pour les Bulls. Ou presque… Parmi les nombreux secteurs dans lequel Chicago a été dominé, on relèvera cette incroyable maladresse du cinq majeur sur le tir extérieur, à 1/21 ! Ayo Dosunmu a sauvé l’honneur avec son 1/4, là où Coby White (0/6), Matas Buzelis (0/5), Isaac Okoro et Nikola Vucevic (0/3) ont fait chou blanc. Le banc a à peine fait mieux, plombé par le 0/7 de Pat Williams dans l’exercice. La seule bonne nouvelle pour le groupe a été le deuxième match de suite de Yuki Kawamura, marqué par 6 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.