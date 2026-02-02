All-Star Game 2026 | Six nouveaux et deux légendes parmi les remplaçants

Une semaine après l’annonce des titulaires, on connaît maintenant le nom des remplaçants du All-Star Game 2026, prévu pour le 15 février à l’Intuit Dome de Los Angeles.

À l’Ouest, Stephen Curry, Shai Gilgeous-Alexander, Luka Doncic, Victor Wembanyama et Nikola Jokic seront ainsi accompagnés par Jamal Murray, Devin Booker, Anthony Edwards, Deni Avdija, Kevin Durant, LeBron James et Chet Holmgren.

À l’Est, on retrouvera Donovan Mitchell, Norman Powell, Jalen Johnson, Pascal Siakam, Scottie Barnes, Karl-Anthony Towns et Jalen Duren, en plus de Jalen Brunson, Tyrese Maxey, Cade Cunningham et Jaylen Brown. Quant à Giannis Antetokounmpo, blessé, il sera remplacé sous peu par Adam Silver.

LeBron James sauvé par les entraîneurs

Ce qu’il faut retenir de cette annonce, c’est déjà la présence — attendue — de Kevin Durant et surtout celle — moins garantie — de LeBron James. « KD » décroche sa 16e sélection, le quatrième meilleur total de l’histoire, tandis que « LBJ » en obtient une 22e, améliorant son propre record en la matière (et à 41 ans, s’il vous plaît !).

Les deux futurs Hall of Famers sortiront donc du banc cette année, laissant sur le carreau des joueurs comme James Harden, Dillon Brooks, Kawhi Leonard, Jaren Jackson Jr. ou encore Alperen Sengun.

Plus à l’Est, les absents les plus marquants se nomment Brandon Ingram, Michael Porter Jr, Joel Embiid, Evan Mobley, Paolo Banchero ou encore Bam Adebayo.

Aussi, il faut souligner l’arrivée de six nouvelles étoiles pour l’évènement : Jamal Murray (qui aura attendu bien longtemps avant d’être invité à pareille fête…), Deni Avdija, Chet Holmgren, Norman Powell, Jalen Johnson et Jalen Duren.

On constate également que les deux leaders de chaque conférence, le Thunder et les Pistons, possèdent deux représentants. Tout comme les Knicks, les Lakers et les Nuggets.

Combien de All-Stars supplémentaires ?

Rappelons néanmoins que le All-Star Game a – encore – changé de formule cette année et les 24 All-Stars seront répartis en trois équipes de huit membres chacune. Deux équipes seront composées de joueurs américains et une équipe sera composée de joueurs internationaux.

En l’état, il semblerait que l’on dénombre 14 joueurs américains et 10 joueurs internationaux, ce qui contraindra Adam Silver à nommer deux Américains supplémentaires.

À moins que la NBA ne décide finalement de compter Karl-Anthony Towns et Norman Powell comme des Américains, puisqu’ils disposent bien de la nationalité, malgré leur choix de représenter la République dominicaine et la Jamaïque en sélection.

Cela pourrait aussi dépendre de l’identité du remplaçant de Giannis Antetokounmpo, car un joueur américain évoluant dans la conférence Est pourrait très bien être appelé à sa place.

LES 24 ALL-STARS EN 2026

Titulaires de l’Ouest : Stephen Curry (Golden State) — Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) — Luka Doncic (LA Lakers) — Victor Wembanyama (San Antonio) — Nikola Jokic (Denver)

Remplaçants de l’Ouest : Jamal Murray (Denver) — Devin Booker (Phoenix) — Anthony Edwards (Minnesota) — Deni Avdija (Portland) — Kevin Durant (Houston) — LeBron James (LA Lakers) — Chet Holmgren (OKC)

Titulaires de l’Est : Jalen Brunson (New York) — Tyrese Maxey (Philadelphie) — Cade Cunningham (Detroit) — Jaylen Brown (Boston) — Giannis Antetokounmpo (Milwaukee)

Remplaçants de l’Est : Donovan Mitchell (Cleveland) — Norman Powell (Miami) — Jalen Johnson (Atlanta) — Pascal Siakam (Indiana) — Scottie Barnes (Toronto) — Karl-Anthony Towns (New York) — Jalen Duren (Detroit)

LA FORMULE « USA / WORLD »

USA : Jalen Brunson — Stephen Curry — Tyrese Maxey — Cade Cunningham — Jaylen Brown | Donovan Mitchell — Devin Booker — Anthony Edwards — Kevin Durant — LeBron James — Jalen Johnson — Scottie Barnes — Chet Holmgren — Jalen Duren

World : Shai Gilgeous-Alexander — Luka Doncic — Giannis Antetokounmpo – Victor Wembanyama – Nikola Jokic | Jamal Murray — Norman Powell — Deni Avdija — Pascal Siakam — Karl-Anthony Towns