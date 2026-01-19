All-Star Game 2026 : Victor Wembanyama parmi les titulaires !

C’est à l’occasion du « Martin Luther King Day » que la NBA a dévoilé les titulaires de l’Est et de l’Ouest pour le All-Star Game 2026, qui aura lieu le 15 février prochain à l’Intuit Dome d’Inglewood.

Désignés grâce aux votes des fans (50%), des joueurs (25%) et des journalistes (25%), on retrouve Jalen Brunson (Knicks), Tyrese Maxey (Sixers), Cade Cunningham (Pistons), Jaylen Brown (Celtics) et Giannis Antetokounmpo (Bucks) pour l’Est, ainsi que Stephen Curry (Warriors), Luka Doncic (Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Nikola Jokic (Nuggets) et Victor Wembanyama (Spurs) pour l’Ouest !

C’est donc une première titularisation pour « Wemby », qui avait déjà été All-Star l’an passé, avant la découverte de sa thrombose veineuse profonde, mais c’était alors comme remplaçant !

Fin de série pour LeBron James

C’est d’ailleurs une première pour un joueur français puisque ni Tony Parker, ni Joakim Noah, ni Rudy Gobert n’avaient jamais été choisis comme titulaires pour le match des étoiles.

En tout cas, même si Stephen Curry a notamment été préféré à Anthony Edwards à l’Ouest, c’est un vrai changement de génération, puisque LeBron James et Kevin Durant ne sont pas titulaires. Pour le « King », c’est la fin d’une série de 21 sélections consécutives dans le cinq majeur d’un All-Star Game…

Néanmoins, on rappelle qu’il y aura techniquement 15 titulaires cette année lors du All-Star Game puisqu’il y aura en fait trois équipes (de huit joueurs) : deux composées de joueurs américains et une de joueurs internationaux.

On connait donc déjà 5 des 8 joueurs internationaux qui participeront à l’évènement (hormis blessure) et il reste donc 11 places disponibles du côté américain.

LES « TITULAIRES » DE CHAQUE CONFÉRENCE

Ouest : Stephen Curry (Warriors) — Luka Doncic (Lakers) – Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) — Victor Wembanyama (Spurs) — Nikola Jokic (Nuggets)

Est : Jalen Brunson (Knicks) — Tyrese Maxey (Sixers) — Cade Cunningham (Pistons) — Jaylen Brown (Celtics) — Giannis Antetokounmpo (Bucks)