Norman Powell voit son avenir s’écrire à Miami

« Je pense que ça boucle la boucle. » Norman Powell voit un logique symbole dans le fait d’être à Los Angeles ce week-end. C’est là où il a passé ses trois saisons précédentes avec les Clippers qu’il revient en tant que joueur du Heat et surtout avec le statut de All-Star. Une première dans sa carrière.

« C’est le genre de chose qu’on ne peut même pas imaginer ou mettre par écrit. Ce n’était pas du genre : ‘Oh, le All-Star Game est à L.A., alors là, je vais tout faire pour y être.’ Je crois que c’est juste le destin qui a fait les choses ainsi », remarque l’ailier floridien.

Ce dernier pensait vraiment qu’il serait convoqué l’an dernier avec la formation californienne, pour récompenser sa meilleure saison au « scoring » à l’époque, avec 22 points de moyenne.

« Mais ça ne s’est pas fait. Il y a des transferts, et puis le All-Star Game se retrouve là où vous venez d’être échangé… Vous êtes sélectionné et vous y retournez devant les fans, cette franchise. Je vois ça comme un joli petit ‘clin d’œil’ à l’histoire de ma carrière… Je ne pense pas qu’ils voulaient vraiment me laisser partir, mais c’est un petit plaisir de leur montrer que j’ai réussi à le faire quand même », savoure-t-il.

Norman Powell voit cette sélection, sur laquelle il était focalisé depuis plusieurs années, comme un rêve de gamin et comme « la confirmation » de la façon dont il s’est « toujours perçu dans cette ligue : un joueur de ce calibre, capable d’être sélectionné au All-Star Game ».

« C’est vraiment un endroit où j’ai envie d’être »

Cette sélection pourrait avoir une conséquence directe sur son avenir. Étoilé pour la première fois de sa carrière avec le Heat, Norman Powell se voit poursuivre son aventure floridienne. « J’espère qu’un accord pourra être trouvé à un moment donné. Mais oui, je me vois rester ici et faire partie de l’organisation du Heat aussi longtemps qu’ils voudront de moi », formule-t-il.

L’ailier de 32 ans est dans la dernière année d’un contrat de cinq ans et 90 millions de dollars qu’il avait signé avec Portland. Tournant actuellement à 23 points, sa meilleure moyenne en carrière, Powell est éligible à une extension maximale de quatre ans et 128,5 millions de dollars qu’il espérait obtenir des Clippers, avec un salaire de départ de 28,7 millions de dollars pour la saison 2026/27.

Si Norman Powell ne parvient pas à un accord pour une extension avec le Heat d’ici le 30 juin 2026, il deviendra « free agent » non protégé lors de la prochaine intersaison.

« C’est vraiment un endroit où j’ai envie d’être. Tout se passe à merveille. Depuis mon arrivée et mon adaptation, l’organisation a été incroyable. J’adore l’endroit où je me trouve, la structure, la mentalité, l’approche. Honnêtement, la transition a été super facile parce que j’ai l’impression que tout le monde dans l’organisation a la même mentalité que moi : se pousser pour accomplir le meilleur et être la meilleure version de soi-même. C’est un vrai plaisir », termine-t-il.

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 45 30:39 47.4 39.6 84.3 0.4 3.3 3.6 2.6 2.2 1.2 2.0 0.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.