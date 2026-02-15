Norman Powell voit son avenir s’écrire à Miami

« Je pense que ça boucle la boucle. » Norman Powell voit un logique symbole dans le fait d’être à Los Angeles ce week-end. C’est là où il a passé ses trois saisons précédentes avec les Clippers qu’il revient en tant que joueur du Heat et surtout avec le statut de All-Star. Une première dans sa carrière.
« C’est le genre de chose qu’on ne peut même pas imaginer ou mettre par écrit. Ce n’était pas du genre : ‘Oh, le All-Star Game est à L.A., alors là, je vais tout faire pour y être.’ Je crois que c’est juste le destin qui a fait les choses ainsi », remarque l’ailier floridien.
Ce dernier pensait vraiment qu’il serait convoqué l’an dernier avec la formation californienne, pour récompenser sa meilleure saison au « scoring » à l’époque, avec 22 points de moyenne.
« Mais ça ne s’est pas fait. Il y a des transferts, et puis le All-Star Game se retrouve là où vous venez d’être échangé… Vous êtes sélectionné et vous y retournez devant les fans, cette franchise. Je vois ça comme un joli petit ‘clin d’œil’ à l’histoire de ma carrière… Je ne pense pas qu’ils voulaient vraiment me laisser partir, mais c’est un petit plaisir de leur montrer que j’ai réussi à le faire quand même », savoure-t-il.
Norman Powell voit cette sélection, sur laquelle il était focalisé depuis plusieurs années, comme un rêve de gamin et comme « la confirmation » de la façon dont il s’est « toujours perçu dans cette ligue : un joueur de ce calibre, capable d’être sélectionné au All-Star Game ».
« C’est vraiment un endroit où j’ai envie d’être »
Cette sélection pourrait avoir une conséquence directe sur son avenir. Étoilé pour la première fois de sa carrière avec le Heat, Norman Powell se voit poursuivre son aventure floridienne. « J’espère qu’un accord pourra être trouvé à un moment donné. Mais oui, je me vois rester ici et faire partie de l’organisation du Heat aussi longtemps qu’ils voudront de moi », formule-t-il.
L’ailier de 32 ans est dans la dernière année d’un contrat de cinq ans et 90 millions de dollars qu’il avait signé avec Portland. Tournant actuellement à 23 points, sa meilleure moyenne en carrière, Powell est éligible à une extension maximale de quatre ans et 128,5 millions de dollars qu’il espérait obtenir des Clippers, avec un salaire de départ de 28,7 millions de dollars pour la saison 2026/27.
Si Norman Powell ne parvient pas à un accord pour une extension avec le Heat d’ici le 30 juin 2026, il deviendra « free agent » non protégé lors de la prochaine intersaison.
« C’est vraiment un endroit où j’ai envie d’être. Tout se passe à merveille. Depuis mon arrivée et mon adaptation, l’organisation a été incroyable. J’adore l’endroit où je me trouve, la structure, la mentalité, l’approche. Honnêtement, la transition a été super facile parce que j’ai l’impression que tout le monde dans l’organisation a la même mentalité que moi : se pousser pour accomplir le meilleur et être la meilleure version de soi-même. C’est un vrai plaisir », termine-t-il.
|Norman Powell
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2015-16
|TOR
|49
|14:48
|42.4
|40.4
|81.1
|0.3
|1.9
|2.3
|1.0
|1.2
|0.6
|0.7
|0.2
|5.6
|2016-17
|TOR
|76
|18:17
|44.9
|32.4
|79.2
|0.3
|1.9
|2.2
|1.1
|1.7
|0.7
|0.9
|0.2
|8.4
|2017-18
|TOR
|70
|15:09
|40.1
|28.5
|82.1
|0.2
|1.5
|1.7
|1.3
|1.6
|0.5
|0.9
|0.2
|5.5
|2018-19
|TOR
|60
|18:46
|48.3
|40.0
|82.7
|0.3
|2.1
|2.3
|1.5
|1.6
|0.7
|1.1
|0.2
|8.6
|2019-20
|TOR
|52
|28:27
|49.5
|39.9
|84.3
|0.5
|3.2
|3.7
|1.8
|2.1
|1.2
|1.5
|0.4
|16.0
|2020-21
|POR
|27
|34:22
|44.3
|36.1
|88.0
|0.9
|2.4
|3.3
|1.9
|2.3
|1.3
|1.6
|0.4
|17.0
|2020-21
|TOR
|42
|30:24
|49.8
|43.9
|86.5
|0.5
|2.5
|3.0
|1.8
|2.3
|1.1
|1.8
|0.2
|19.6
|2021-22
|LAC
|5
|25:00
|50.8
|54.2
|85.7
|0.6
|2.2
|2.8
|2.8
|2.8
|0.4
|1.4
|0.8
|21.4
|2021-22
|POR
|40
|33:20
|45.6
|40.6
|80.3
|0.4
|2.9
|3.3
|2.1
|2.3
|1.0
|1.6
|0.4
|18.7
|2022-23
|LAC
|60
|26:07
|47.9
|39.7
|81.2
|0.4
|2.5
|2.9
|1.8
|2.1
|0.8
|1.7
|0.3
|17.0
|2023-24
|LAC
|76
|26:11
|48.6
|43.5
|83.1
|0.2
|2.4
|2.6
|1.1
|1.8
|0.6
|0.9
|0.3
|13.9
|2024-25
|LAC
|60
|32:38
|48.4
|41.8
|80.4
|0.4
|2.8
|3.2
|2.1
|1.9
|1.2
|1.8
|0.2
|21.8
|2025-26
|MIA
|45
|30:39
|47.4
|39.6
|84.3
|0.4
|3.3
|3.6
|2.6
|2.2
|1.2
|2.0
|0.2
|23.0
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.