Coup d’arrêt pour Norman Powell

Touché par une élongation au niveau de l’aine, le néo All-Star va manquer au Heat pour au moins une semaine, qui aborde une série de quatre matchs à la maison, à commencer par ce soir face à Houston.

Norman Powell est un dur à cuire, mais son dernier choc subi en première mi-temps jeudi soir face aux Sixers va cette fois le contraindre à retourner à l’infirmerie. Les examens passés hier ont en effet confirmé que l’ailier souffrait d’une élongation de l’aine.

C’est le niveau le moins sévère, mais le joueur sera tout de même écarté des terrains pour au moins une semaine, avant que son cas ne soit réexaminé par le staff médical du Heat.

All-Star pour la première fois de sa carrière à l’occasion de sa première saison sous le maillot de Miami, Norman Powell a participé à 49 des 60 matchs de saison régulière de la formation floridienne, avec un rendement qui a permis à sa nouvelle équipe d’être encore en course pour aller chercher la sixième place à l’Est.

Son absence risque ainsi de peser lourd à un moment où le Heat aurait bien eu besoin de lui. Le match de ce soir face à Houston lance en effet une série sept matchs sur huit à domicile pour les hommes d’Erik Spoelstra. Dans le meilleur des cas, il raterait donc Houston ce soir, puis Brooklyn mardi et jeudi, et Charlotte vendredi, dans l’optique d’un retour contre Detroit dimanche 8 mars.

Norman Powell Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6
2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4
2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5
2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6
2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0
2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0
2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6
2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4
2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7
2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0
2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9
2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8
2025-26 MIA 49 30:00 47.3 39.0 82.7 0.4 3.3 3.6 2.6 2.1 1.2 2.0 0.2 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

