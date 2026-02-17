Après un All-Star Weekend réussi, Norman Powell veut relancer le Heat

Pour Norman Powell, ce All-Star Weekend avait des allures de retour à la maison. L’arrière du Heat retrouvait l’Intuit Dome, une salle qu’il avait découverte la saison dernière lorsqu’il évoluait aux Clippers.

L’arrière était en lice pour le concours à 3-points et faisait partie de la Team World de Victor Wembanyama. Mais, comme Kon Knueppel (engagé sur trois épreuves) il est reparti bredouille.

« L’expérience était incroyable, je n’ai rien à redire », souligne Norman Powell à propos de son All-Star Weekend. « J’ai pu en profiter et créer des souvenirs avec tous les gars que j’ai affrontés et que j’admirais avant même d’arriver en NBA. Pour moi, c’est un week-end noté A+. »

Au-delà du All-Star Game, où Norman Powell n’a pas pu empêcher l’élimination de son équipe avant la finale, l’Américano-Jamaïcain a été surpris par une fête organisée par ses proches à Los Angeles.

Prêt à éviter le play-in

« Le souvenir le plus marquant, c’est cette fête surprise où j’ai revu tous ceux qui m’ont aidé à bâtir une carrière de onze ans en NBA », se remémore l’ancien des Clippers. « C’est un moment qu’on ne peut même pas décrire : j’y ai retrouvé toutes les personnes qui m’ont encouragé, qui m’ont soutenu dans les périodes les plus difficiles, et celles qui m’ont permis de rester motivé pour continuer à avancer et atteindre les objectifs que je m’étais fixés. »

Le All-Star Game était un objectif que Norman Powell poursuivait depuis longtemps. Désormais, cette étape franchie, il va pouvoir profiter de quelques jours de repos avant de reprendre l’entraînement avec Miami ce jeudi. Le Heat entamera la deuxième partie de saison avec l’ambition d’éviter le « play-in ». Après un solide départ (14-7), les Floridiens ont marqué le pas et pointent actuellement à la 8e place de l’Est, avec 29 victoires pour 27 défaites.

« En tant que leader, la première chose à faire si vous voulez impulser un changement et montrer l’exemple, c’est de faire votre introspection », explique Norman Powell. « J’ai déjà discuté avec mon coach de ce sur quoi nous devons travailler, et de l’état d’esprit que je dois adopter pour remettre cette équipe sur de bons rails. »

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 14:48 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18:17 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15:09 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 18:46 48.3 40.0 82.7 0.3 2.1 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28:27 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 POR 27 34:22 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2020-21 TOR 42 30:24 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2021-22 LAC 5 25:00 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2021-22 POR 40 33:20 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.1 2.3 1.0 1.6 0.4 18.7 2022-23 LAC 60 26:07 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26:11 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 60 32:38 48.4 41.8 80.4 0.4 2.8 3.2 2.1 1.9 1.2 1.8 0.2 21.8 2025-26 MIA 45 30:39 47.4 39.6 84.3 0.4 3.3 3.6 2.6 2.2 1.2 2.0 0.2 23.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.