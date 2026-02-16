All-Star Game 2026 | La Team Stars titrée, Anthony Edwards MVP

Pour la première fois de son histoire, le All-Star Game adopte un format Etats-Unis contre Reste du monde, avec un tournoi à trois équipes. La Team World, composée de joueurs internationaux, la Team Stars, composée des jeunes stars américaines, et de la Team Stripes, composée des vétérans américains.

Chaque équipe joue un match de douze minutes contre les deux autres et les équipes avec les deux meilleures bilans se rencontrent en finale pour décider du vainqueur du All Star Game.

LES TROIS EQUIPES

— Team World (Coach : Darko Rajakovic) : Victor Wembanyama (Spurs), Nikola Jokic (Nuggets), Luka Doncic (Lakers), Pascal Siakam (Pacers), Norman Powell (Heat), Karl-Anthony Towns (Knicks), Alperen Sengun (Rockets), Jamal Murray (Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder, blessé), Giannis Antetokounmpo (Bucks, blessé)

— Team Stars (Coach : J.B. Bickerstaff) : Tyrese Maxey (Sixers), Anthony Edwards (Wolves), Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks)

— Team Stripes (Coach : Mitch Johnson) : LeBron James (Lakers), Kevin Durant (Rockets), Kawhi Leonard (Clippers), Jaylen Brown (Celtics), Jalen Brunson (Knicks), Donovan Mitchell (Cavs), Brandon Ingram (Pelicans), De’Aaron Fox (Spurs), Stephen Curry (Warriors, blessé)

GAME 1 : TEAM WORLD / TEAM STARS

Victor Wembanyama (14 points, 6 rebonds, 3 contres) annonce immédiatement la couleur en marquant les sept premiers moins de la Team World et en mettant un contre monumental à Jalen Duren.

Anthony Edwards (13 points) répond toutefois au Français pour donner un mince avantage à la Team Stars (15-12). Le trio Deni Avdija (7 points) – Pascal Siakam – Karl-Anthony Towns (10 points) prend alors les choses en main. Le Knick marque deux 3-points à dix mètres pour finir un 14-2, mettant les internationaux à +9 (26-17).

Dans le sillage de Cade Cunningham (4 points, 3 interceptions) et Devin Booker (5 points, 4 passes), les Américains réagissent par un 10-2 (28-27). Avec deux minutes à jouer, l’intensité défensive monte d’un cran. Wemby et Jalen Johnson montent au contre, Jamal Murray (0/6 aux tirs) intercepte un ballon et avec 36 secondes à jouer, la Team World mène d’un point (30-29). Deux lancers francs de Victor Wembyanama donne trois points d’avance aux internationaux, mais Anthony Edwards envoie le match en prolongation dans la foulée (30-30).

Dans cette période supplémentaire, la première équipe qui marque cinq points gagne le match. Edwards ouvre les hostilités à mi-distance. Wemby lui répond à 3-points, mais sur l’action suivante, la Team World laisse Scottie Barnes ouvert de loin et le Raptor, sans le savoir, gagne le match !

Score final : 37-35 pour la Team Stars

GAME 2 : TEAM STARS / TEAM STRIPES

Dans la continuité de leur victoire lors du premier match, la Team Stars prend rapidement les devants. Deux tirs primés de suite en dix secondes de LeBron James (8 points) et de Kawhi Leonard (5 points, 5 rebonds, 2 passes) lancent un 12-2 qui change la physionomie de la rencontre (17-11). Kevin Durant (5 points, 3 interceptions) et Jaylen Brown (11 points, 3 rebonds) enfoncent le clou dans la foulée et comme lors du premier match, la Team Stars se retrouvent distancée (26-18).

Cade Cunningham (11 points, 4 passes, 3 rebonds) relance alors son équipe des deux côtés du terrain. L’écart n’est plus que d’un points mais un 3-points de Donovan Mitchell (6 points) redonne de l’oxygène à la Team Stripes avec moins de trois minutes à jouer (33-27).

Malgré deux 3-points de Donovan Mitchell et de LeBron James, Anthony Edwards (11 points) n’abdique pas. Il se joue de KD en un-contre-un, avant d’intercepter et de marquer à 3-points pour mettre la Team Stars à +1 avec 15 secondes à jouer (40-39) ! Les vétérans ne paniquent pas et au terme d’un mouvement collectif magnifique, De’Aaron Fox (5 points) gagne le match au buzzer.

Score final : 42-40 pour la Team Stripes

GAME 3 : TEAM STRIPES / TEAM WORLD

Avec l’obligation de gagner d’au moins deux points pour aller en finale, la Team World prend les devants grâce à quatorze points du duo Victor Wembanyama (19 points) – Jamal Murray (8 points, 4 passes). En face, Kawhi Leonard (31 points) se montre et les deux équipes ne se lâchent pas (17-16). Les deux Knicks, Karl-Anthony Towns (6 points) et Jalen Brunson, ainsi que Wemby et Kevin Durant (7 points) se rendent coup pour coup, mais un 3-points de Jamal Murray donne sept points d’avance aux internationaux (27-20).

Le régional de l’étape, Kawhi Leonard, ne veut cependant pas perdre sur son parquet. Il prend feu, marque trois 3-points de suite et un panier en ligne de fond pour infliger un 11-2 personnel à la Team World (31-29) ! Wemby et Leonard se marquent alors à la culotte, et à 90 secondes de la fin du match, le score est de parité (38-38).

Un 3-points de Wembanyama met le Rest du monde devant mais l’inévitable Kawhi Leonard égalise (43-43). Jamal Murray force alors un tir difficile. Il se fait contrer par Jaylen Brown et de l’autre côté une claquette de LeBron James met les Américains devant (45-43). Malgré deux lancers de Wemby, la Team World, qui doit gagner d’au moins trois points, ne fait pas faute et Kawhi Leonard les crucifie pour nous offrir une finale 100% américaine (48-45) ! La star des Clippers a marqué 31 des 48 points de son équipe… en douze minutes.

*Nikola Jokic et Luka Doncic n’ont pas joué

Score final : 48-45 pour la Team Stripes

FINALE : TEAM STARS / TEAM STRIPES

La Team Stars domine les premières minutes de la finale. Alors que les joueurs de la Team Stripes ratent leur huit premiers tirs, neuf points de Tyrese Maxey (9 points, 2 rebonds, 2 interceptions) donnent les commandes du match aux jeunes Américains (16-3). Deux 3-points de LeBron James et Jalen Brunson stoppent momentanément l’hémorragie, mais huit points de suite d’Anthony Edwards (8 points, 3 rebonds, 2 passes) mettent la Team Stars à +20 avec six minutes à jouer (29-9) ! La Team Stripes ne se remettra jamais de ce faux départ et la Team Stars file vers une victoire facile.

Score final : 47-21 pour la Team Stars