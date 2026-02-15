Three-Point Contest 2026 | Le retour du Dame Time !

Après un premier tour relevé, Damian Lillard a remporté de peu la finale du concours à 3-points face à Devin Booker et Kon Knueppel. Lillard, qui n’a pas joué un match cette saison après sa rupture du tendon d’Achille, avait dit la NBA qu’il était disponible pour participer au concours. Et le voilà dans l’histoire.

Un rookie, un All Star, et un convalescent en finale !

C’est Kon Knueppel qui lance le concours. Il débute de façon solide, et accélère en marquant neuf paniers de suite dont le ballon bonus à trois points. Il annonce la couleur en terminant avec un score de 27. Donovan Mitchell débute lui par un 9/10 sur les deux premières positions. Il ralentit au milieu, ratant notamment ses “money balls” mais finit par un 4/5 pour finir avec 24 points.

Pour sa première participation dans ce concours, Jamal Murray a du mal à trouver son rythme. Il fait seulement 1/5 sur son “money ball rack”, et malgré un 8/10 pour terminer sous la barre des 20 unités. L’ancien Clipper Norman Powell démarre lui aussi doucement mais monte en pression pour finir son premier tour avec 23 points.

L’invité surprise de ce concours, Bobby Portis, fait un score décevant mais peut être pas si surprenant de seulement 15 points. Un autre pensionnaire de la conférence Est, Tyrese Maxey, fait un passage difficile. Jamais en rythme, le meneur des Sixers finit avec 17 points.

Devin Booker hausse alors le niveau. Il marque neuf de ses dix premiers tirs et continue sur sa lancée. Il termine fort sur son money ball rack et atteint la barre des 30 unités ! Enfin, Damian Lillard, toujours convalescent, monte en puissance tout au long de son premier passage. Il finit en trombe et rejoint Devin Booker et Kon Knueppel en finale avec un score de 27.

Damian Lillard en patron

Comme lors du premier tour, Kon Knueppel démarre par un 4/5, avant de ralentir. Il rate les deux tirs bonus et a du mal à trouver son rythme. Il termine avec un score de 17, pas suffisant pour espérer gagner la compétition.

Comme le rookie, Damian Lillard démarre fort mais il enchaine. 4/5 sur les deux premières positions, 5/5 dans l’axe, un balln bonus, 4/5 à 45 ! Il manque malheureusement deux tirs de son money ball rack mais termine avec un score de 29 pour mettre la pression sur Devin Booker.

Devin Booker essaie de mettre tout de suite les points sur les i en plantant ses neuf premières tentatives ! Il ralentit au milieu, mais repart de l’avant en marquant son deuxième tir bonus. Il enchaine par sept réussites de suite et alors qu’il est parti pour battre le score de Damian Lillard, il manque ses trois derniers tirs et finit avec 27 points.

PREMIER TOUR

Devin Booker – 30 points

Kon Knueppel – 27 points

Damian Lillard – 27 points

Donovan Mitchell – 24 points

Norman Powell – 23 points

Jamal Murray – 18 points

Tyrese Maxey – 17 points

Bobby Portis – 15 points

FINALE

Damian Lillard – 29 points

Devin Booker – 27 points

Kon Knueppel – 17 points