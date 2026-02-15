Kon Knueppel repart de Los Angeles les mains vides

Après une brève apparition lors du Rising Stars Challenge au cours duquel il a été éliminé dès le premier match, Kon Knueppel était l’un des acteurs principaux de la soirée des concours du samedi.

Le rookie des Hornets commence avec le concours à 3-points. C’est lui qui passe en premier et il brille avec 27 points. Si sa prestation est remarquable, l’arrière admet que ce passage en première position l’a un peu refroidi.

« C’était amusant de donner le ton d’entrée de jeu, mais cela m’a un peu desservi parce que j’ai dû m’asseoir pendant trente minutes », reconnaît Kon Knueppel. « Je me suis un peu refroidi. J’aurais dû me lever, m’étirer et bouger un peu, mais cela fait partie du jeu. Autrement, il s’agit juste de mettre des tirs. »

Après son premier passage réussi, Kon Knueppel voit tour à tour les autres concurrents s’élancer dont Damian Lillard et Devin Booker qui le rejoignent en finale avec des scores respectifs de 27 et 30 points.

Deux défaites en finale

Le jeune prodige de Charlotte ouvre la finale et s’il réussit son premier tir, sa deuxième tentative se solde par un « airball ». Le coéquipier de LaMelo Ball n’arrive pas à se mettre en rythme et doit se contenter de seulement 17 points, ce qui est bien insuffisant pour prétendre au trophée qui finit entre les mains de Damian Lillard.

« C’était amusant et je suis ravi d’avoir pu réaliser deux passages, mais je suis un peu déçu », admet Kon Knueppel. « J’aurais voulu gagner. »

Après cette défaite en finale, Kon Knueppel concourait pour un second trophée avec sa participation au Shooting Stars Challenge. Il formait, avec Jalen Johnson et Corey Maggette, la Team Cameron, en référence au Cameron Indoor Stadium, la salle de l’université de Duke.

Comme lors du concours à 3-points, Kon Knueppel se qualifie en finale, mais il est battu lors de la dernière manche. Avec un score de 38 points, la Team Cameron peut rêver de la victoire face à la Team Knicks composée de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns et Allan Houston. Sauf que les New-Yorkais réussissent cinq tirs sur la zone à quatre points pour finir avec 47 unités et repartir avec la victoire.

Malgré trois participations étalées sur deux jours, Kon Knueppel quitte Los Angeles les mains vides.

« C’était cool d’être ici et je suis ravi d’avoir pu faire cette expérience », apprécie le rookie des Hornets. « Maintenant, j’ai hâte d’avoir un peu de temps libre pour me reposer et être prêt pour la fin de la saison. »

Kon Knueppel Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHA 54 32:07 48.4 43.1 90.2 1.2 4.3 5.5 3.6 2.1 0.7 2.2 0.2 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.